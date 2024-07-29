«Поскольку есть тенденция к уменьшению количества и качества человеческого мобилизационного ресурса» – в Минобороны объяснили, почему против полного запрета на мобилизацию до 25 лет

При существующей тенденции уменьшения количества и качества человеческого мобилизационного ресурса в условиях длительной вооруженной агрессии принятие законопроекта поставит под угрозу выполнение мер по доукомплектованию Вооруженных Сил, считает Минобороны.

В Министерстве обороны «забраковали» все три законопроекта народных депутатов, которыми предлагалось запретить мобилизацию мужчин до 25 лет.

Напомним, что хотя мобилизационный возраст сейчас – 25 лет, однако ребят, которых по старому закону сочли ограниченно годными, могут мобилизовать. На эту проблему в июне обратила внимание «Судебно-юридическая газета».

После этого в Верховной Раде для решения проблемы были зарегистрированы три законопроекта 11379 и альтернативные 11379-1 и 11379-2. Однако ни один из них не рассмотрен.

Член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Соломия Бобровская сообщила, что Минобороны и Генштаб высказались против этих проектов.

«Комитет рассмотрел коллизию, возникшую после принятия законопроекта о мобилизации. При подготовке законопроекта этот вопрос упустили, и теперь ситуация, что здоровые ребята, которым по 25 лет – не подлежат призыву, а ограниченно пригодны в военное время, непригодные в мирное время – подлежат мобилизации. Логика отсутствует, закон сам формирует неравенство и несправедливый подход.

Несмотря на то, что МОУ и ГШ было против, решение сейчас следующее: на базе альтернативных законопроектов будет создан комитетский законопроект 11379-д, который будет сразу предложен к голосованию в Верховной Раде за основу и в целом», - указала она.

Чем аргументирует Минобороны

Выводы Минобороны, в которых оно аргументирует, почему против полного запрета на мобилизацию до 25 лет, сводятся к тому, что имеет место тенденция уменьшения количества и качества человеческого мобилизационного ресурса.

«Внесение предложенных изменений будет направлено на расширение категорий граждан, которые будут иметь отсрочку от призыва на военную службу.

Также в пояснительной записке не указано обоснование необходимости предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанным, имеющим воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава запаса и военно-учетную специальность.

При существующей тенденции уменьшения количества и качества человеческого мобилизационного ресурса в условиях длительной вооруженной агрессии российской федерации, принятие законопроекта поставит под угрозу выполнение мер по доукомплектованию Вооруженных Сил Украины, выполнение ими задач по защите государства и восстановление его территориальной целостности» - указывает Минобороны в заключении за подписью Рустема Умерова.

В заключении на другой законопроект Минобороны указывает, что «определенное количество граждан Украины использовали нормы законодательства относительно признания призывников непригодными к военной службе в мирное время, ограниченно пригодными в военное время для уклонения от прохождения срочной военной службы», однако не указано, как его могли «использовать» лица, которые и так не достигли мобилизационного возраста.

Автор: Наталя Мамченко

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