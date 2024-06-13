Мужчин до 25 лет, ранее признанных ограниченно годными, могут мобилизовать – почему возникла такая ситуация

Из-за коллизии в законодательстве парней до 25 лет, которые не проходили военную службу или военную кафедру, но были в свое время признаны ограниченно годными, могут мобилизовать.

Мужчин до 25 лет, которые не проходили военную службу или военную кафедру, но были в свое время признаны ограниченно годными, могут мобилизовать. На соответствующую коллизию в законодательстве обратили внимание читатели «Судебно-юридической газеты».

Речь идет об отсутствии порядка перевода с учета военнообязанных на учет призывников мужчин до 25 лет, ранее признанных ограниченно годными, и которые в дальнейшем после прохождения повторного медосмотра будут признаны годными.

Казалось бы, должна действовать общая норма о возрасте – однако на практике, как рассказали читатели, с этим уже возникают большие вопросы.

Согласно действующей редакции Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, прошедшие базовую общевойсковую подготовку в соответствии со статьей 10-1 Закона «О воинской обязанности» и военную службу» или базовую военную службу. Однако, что делать с теми, кто эту подготовку или службу не проходил – не определено.

В частности, как рассказали читатели, при обновлении данных в ТЦК некоторых студентов, которые заканчивают бакалавриат и зарегистрированы на экзамены в магистратуру, имея временное удостоверение военнообязанного, выданное как ограниченно годному, направляют на ВЛК.

Следует отметить, что ранее о случаях мобилизации ребят до 25 лет рассказывало винницкое издание «20 минут».

Как возникла эта коллизия в законодательстве

Так, граждане до 25 лет, в отношении которых при приписке к призывным участкам согласно абзацу 5 ч. 10 статьи 14 предыдущей редакции Закона «О воинской обязанности и военной службе» было принято решение «негодный к военной службе в мирное время, ограничено годный в военное время, подлежащий взятию на военный учет военнообязанных», были взяты на военный учет военнообязанных согласно п. 1 старой редакции статьи 37 настоящего Закона, как освобожденные от призыва на срочную военную службу.

После изменений из вышеуказанного абзаца 5 ч. 10 статьи 14 Закона «О воинской обязанности и военной службе» были изъяты слова «в мирное время, ограниченно годный в военное время, подлежащий взятию на военный учет военнообязанных» согласно Закону об отмене статуса ограниченно годных (Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту» от 21.03.2024).

Также Законом об усилении мобилизации, который вступил в силу 18 мая, вышеуказанная статья 37 была изложена в новой редакции. В п. 1 обновленной ст. 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» указано, что граждане, годные к военной службе, в возрасте до 25 лет подлежат взятию на военный учет призывников.

Однако порядка снятия ранее признанных ограниченно годными мужчин до 25 лет по учету военнообязанных и взятия их на учет призывников нет.

Согласно заключительным и переходным положениям об отмене статуса ограниченно годных вышеупомянутые граждане подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения годности к военной службе.

С учетом изменений в расписании болезней для определения степени годности большинство из таких мужчин после прохождения осмотра будут признаны годными к военной службе.

При этом следует подчеркнуть, что хотя 7 июня Кабмин и предусмотрел, что до достижения 25-летнего возраста мужчины не направляются на ВЛК, но это касается только тех мужчин, которые прошли базовую общевойсковую подготовку в соответствии со статьей 10-1 Закона Украины «О военном обязанности и военную службу» или базовую военную службу.

Следовательно, соответствующая категория мужчин до 25 лет, которые не проходили военную службу или военную кафедру, но были в свое время признаны ограниченно годными, обратилась в Кабмин относительно необходимости срочно разработать порядок снятия таких граждан с учета военнообязанных и взятие на учет призывников. Также они просят запретить мобилизовать без их согласия вышеуказанных граждан, пока разрабатывается порядок перевода их на учет призывников.

Следует заметить, что одно время Законом №766-XIV в статье 27 ч.3 было предусмотрено, что военнообязанные, переведенные в запас по состоянию здоровья без прохождения военной службы, в случае признания их до 25 лет годными к военной службе снова становятся на учет как призывники и подлежат призыву на срочную военную службу на общих основаниях. Сейчас такой нормы нет, а согласно ч. 5 ст. 23 обновленного Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации до достижения 25-летнего возраста только те военнообязанные, которые прошли базовую военную подготовку в соответствии со статьей 10-1 Закона «О воинской обязанности и военной службе» или базовую военную службу.

Автор: Наталя Мамченко

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