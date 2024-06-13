Чоловіків до 25 років, раніше визнаних обмежено придатними, можуть мобілізувати – чому виникла така ситуація

Через колізію у законодавстві хлопців до 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були у свій час визнані обмежено придатними, можуть мобілізувати.

Чоловіків до 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були в свій час визнані обмежено придатними, можуть мобілізувати. На відповідну колізію у законодавстві звернули увагу читачі «Судово-юридичної газети».

Йдеться про відсутність порядку переведення з обліку військовозобов'язаних на облік призовників чоловіків до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними, і надалі після проходження повторного медогляду будуть визнані придатними.

Здавалося б, має діяти загальна норма про вік – однак на практиці, як розповіли нашому виданню читачі, з цим вже виникають великі питання.

Відповідно до нині чинної редакції Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» чи базову військову службу. Однак що робити із тими, хто цю підготовку чи службу не проходив – не визначено.

Зокрема, як розповіли нам читачі, при оновленні даних у ТЦК деяких студентів, які закінчують бакалаврат і зареєстровані на іспити у магістратуру, маючи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, видане як обмежено придатному, направляють на ВЛК.

Слід зауважити, що раніше про випадки мобілізації хлопців до 25 років розповідало вінницьке видання «20 хвилин».

Як виникла ця колізія у законодавстві

Так, громадяни до 25 років, стосовно яких при приписці до призовних дільниць згідно з абзацом 5 ч. 10 статті 14 попередньої редакції Закону «Про військовий обов'язок і військову службу» було прийняте рішення «непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, підлягає взяттю на військовий облік військовозобов’язаних», були взяті на військовий облік військовозобов'язаних згідно п. 1 старої редакції статті 37 цього Закону, як звільнені від призову на строкову військову службу.

Після змін з вищевказаного абзацу 5 ч. 10 статті 14 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу» було вилучено слова «в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, підлягає взяттю на військовий облік військовозобов’язаних» згідно з Законом про скасування статусу обмежено придатних (Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» від 21.03.2024).

Також Законом про посилення мобілізації, який набув чинності 18 травня, вищевказану статтю 37 було викладено в новій редакції. В п. 1 оновленої ст. 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» вказано, що громадяни, придатні до військової служби, віком до 25 років підлягають взяттю на військовий облік призовників.

Однак порядку зняття раніше визнаних обмежено придатними чоловіків до 25 років з обліку військовозобов’язаних і взяття на облік призовників немає.

Згідно з прикінцевими та перехідними положеннями про скасування статусу обмежено придатних вищезазначені громадяни підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби.

З урахуванням змін до розкладу хвороб для визначення ступеню придатності, більшість з таких чоловіків після проходження огляду будуть визнані придатними до військової служби.

При цьому слід підкреслити, що хоча 7 червня Кабмін і передбачив, що до досягнення 25-річного віку чоловіки не направляються на ВЛК, але це стосується лише тих чоловіків, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» чи базову військову службу.

Отже, відповідна категорія чоловіків до 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були в свій час визнані обмежено придатними, звернулася до Кабміну стосовно необхідності терміново розробити порядок зняття таких громадян з обліку військовозобов’язаних і взяття на облік призовників. Також вони просять заборонити мобілізувати без їхньої згоди вищевказаних громадян, в той час, поки розробляється порядок переведення їх на облік призовників.

Слід зауважити, що в свій час Законом №766-XIV у статті 27 ч.3 було передбачено, що військовозобов'язані, переведені в запас за станом здоров'я без проходження військової служби, в разі визнання їх до 25 років придатними до військової служби, знову стають на облік як призовники та підлягають призову на строкову військову службу на загальних підставах. Зараз такої норми немає, а відповідно до ч. 5 ст. 23 оновленого Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку лише ті військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» чи базову військову службу.

Автор: Наталя Мамченко

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