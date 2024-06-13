Оприлюднили путівник по рішеннях суду ЄС за квітень 2024 року, документ

Путівник містить огляди рішень Суду ЄС, які тлумачать окремі положення актів права ЄС.

Дослідницька служба Верховної Ради України оприлюднила путівник по рішеннях суду ЄС, у якому містяться тлумачення окремих положень актів acquis ЄС за квітень 2024 року.

Рішення Суду ЄС розглядаються як прецеденти та є частиною аcquis ЄС. Окремі рішення Суду ЄС містять роз’яснення (тлумачення) правильного розуміння й застосування актів права ЄС та установчих договорів Союзу. Такі рішення є важливими у контексті імплементації положень права ЄС у національне законодавство.

Вивчення рішень Суду ЄС та інших інтерпретаційних документів ЄС щодо імплементації відповідних актів права ЄС є складником аналізу відповідності зобов’язанням держави у сфері європейської інтеграції та праву ЄС.

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