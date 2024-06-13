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Оприлюднили путівник по рішеннях суду ЄС за квітень 2024 року, документ

13:45, 13 червня 2024
Путівник містить огляди рішень Суду ЄС, які тлумачать окремі положення актів права ЄС.
Оприлюднили путівник по рішеннях суду ЄС за квітень 2024 року, документ
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Дослідницька служба Верховної Ради України оприлюднила путівник по рішеннях суду ЄС, у якому містяться тлумачення окремих положень актів acquis ЄС за квітень 2024 року.

Рішення Суду ЄС розглядаються як прецеденти та є частиною аcquis ЄС. Окремі рішення Суду ЄС містять роз’яснення (тлумачення) правильного розуміння й застосування актів права ЄС та установчих договорів Союзу. Такі рішення є важливими у контексті імплементації положень права ЄС у національне законодавство.

Вивчення рішень Суду ЄС та інших інтерпретаційних документів ЄС щодо імплементації відповідних актів права ЄС є складником аналізу відповідності зобов’язанням держави у сфері європейської інтеграції та праву ЄС.

Сделано на Padlet

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