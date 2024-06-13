Обнародовали путеводитель по решениям суда ЕС за апрель 2024 года, документ

Путеводитель содержит обзоры решений Суда ЕС, толкующих отдельные положения актов права ЕС.

Исследовательская служба Верховной Рады обнародовала путеводитель по решениям суда ЕС, в котором содержатся толкования отдельных положений актов acquis ЕС за апрель 2024 года.

Решения Суда ЕС рассматриваются как прецеденты и являются частью аcquis ЕС. Отдельные решения Суда ЕС содержат разъяснение (толкование) правильного понимания и применения актов права ЕС и договоров Союза. Такие решения важны в контексте имплементации положений права ЕС в национальное законодательство.

Изучение решений Суда ЕС и других интерпретационных документов ЕС по имплементации соответствующих актов права ЕС является составной частью анализа соответствия обязательствам государства в сфере европейской интеграции и праву ЕС.

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