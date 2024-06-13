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Как повысить пенсию более чем на 50%: в Пенсионном фонде назвали способ

18:15, 13 июня 2024
При отсроченном выходе на пенсию размер пенсии может увеличиться на 54%.
Как повысить пенсию более чем на 50%: в Пенсионном фонде назвали способ
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В Украине каждый пенсионер может самостоятельно увеличить пенсию на 54%. Если пенсионер по достижении 60 лет и при наличии необходимого количества стажа решит продолжить работу и откажется от пенсии, то при выходе на заслуженный отдых получит надбавку за сверхнормативный стаж. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

При назначении пенсии с отсрочкой ее размер увеличивается на:

- 0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста (если отсрочка составляет до 60 месяцев);

- 0,75% – если человек отсрочил выход на пенсию более чем на 60 месяцев.

Таким образом, пенсия за год увеличивается на 6%, за два – на 12%, а за шесть – на целых 54%.

Для увеличения учитываются только полные месяцы работы: увеличение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не осуществляется.

Пенсия по возрасту с отсрочкой назначается после обращения пенсионера:

  • со дня, следующего за последним днем ​​месяца, в котором приобретен месяц страхового стажа (в том числе суммарно, когда неполные месяцы суммируются), если пенсионер обратился в ПФУ не позднее трех месяцев с такого дня;
  • со дня обращения, если человек обратился в Пенсионный фонд не позднее трех месяцев после последнего дня месяца, в котором приобретен месяц страхового стажа.

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