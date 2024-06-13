На Буковине во время отдыха утонул школьник, его одноклассника до сих пор ищут

По данным следствия, ученики 9 класса вместе с учителем пошли на отдых к Днестру.

Во время отдыха вблизи Днестра на Буковине утонул подросток. Еще одного ученика ищут. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, 12 июня, учитель одного из местных учебных заведений в Днестровском районе Черновицкой области повел учеников 9 класса, посещающих его кружок, на отдых к Днестру. Во время купания двух 15-летних парней унесло течением.

Тело одного ребенка удалось вытащить из воды, а его одноклассника до сих пор ищут.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Черновицкой областной прокуратуры начато расследование относительно ненадлежащего выполнения педагогом профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья детей, что привело к гибели двух несовершеннолетних парней (ч. 2 ст. 137 УК Украины).

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