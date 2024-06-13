На Буковині під час відпочинку потонув школяр, його однокласника досі шукають

За даними слідства, учні 9 класу разом з учителем пішли на відпочинок до Дністра.

Під час відпочинку поблизу Дністра на Буковині потонув підліток. Ще одного учня шукають. Про це повідомили у Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, 12 червня, вчитель одного з місцевих закладів освіти у Дністровському районі Чернівецької області повів учнів 9 класу, які відвідують його гурток, на відпочинок до Дністра. Під час купання двох 15-річних хлопців віднесло течією.

Тіло однієї дитини вдалось витягнути з води, а його однокласника досі шукають.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Чернівецької обласної прокуратури розпочато розслідування щодо неналежного виконання педагогом професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що призвело до загибелі двох неповнолітніх хлопців (ч. 2 ст. 137 КК України).

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