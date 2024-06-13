Компанія Apple стала першим брендом із вартістю понад $1 трильйон

Виробник популярних iPhone вже третій рік поспіль очолює рейтинг найдорожчих брендів у світі.

Джерело фото: ASE / Unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американська компанія Apple стала першою у світі із вартістю бренду у понад 1 трлн доларів США. У порівнянні з минулим роком вартість бренду американського технологічного гіганта зросла на 15%.

Про це повідомляє «Reuters» за даними дослідження компанії Kantar's BrandZ.

Загалом виробник популярних iPhone вже третій рік поспіль очолює рейтинг найдорожчих брендів у світі.

Друге й третє місце у рейтингу посідають інші американські техгіганти – Google Alphabet із 753 мільярдів доларів та Microsoft із 713 мільярдів доларів відповідно.

Крім того, вартість бренду виробника ШІ-чипів Nvidia збільшилася до понад 200 мільярдів доларів – порівняно з роком раніше, що зробило компанію шостим найдорожчим брендом у світі.

Новачком у цьогорічній топдесятці стала американська компанія Oracle, яка пропонує хмарні сервіси на основі штучного інтелекту. Вона посіла дев’яте місце, вартість бренду компанії зросла на 58% - до 145 мільярдів доларів.

У Kantar заявили, що дослідження охоплювало понад 4,3 млн інтерв’ю зі споживачами в 532 категоріях і 21 000 різних брендів на 54 ринках.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Apple представила iOS 18: основна увага приділяється штучному інтелекту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.