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Компанія Apple стала першим брендом із вартістю понад $1 трильйон

17:21, 13 червня 2024
Виробник популярних iPhone вже третій рік поспіль очолює рейтинг найдорожчих брендів у світі.
Компанія Apple стала першим брендом із вартістю понад $1 трильйон
Джерело фото: ASE / Unsplash
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Американська компанія Apple стала першою у світі із вартістю бренду у понад 1 трлн доларів США. У порівнянні з минулим роком вартість бренду американського технологічного гіганта зросла на 15%.

Про це повідомляє «Reuters» за даними дослідження компанії Kantar's BrandZ.

Загалом виробник популярних iPhone вже третій рік поспіль очолює рейтинг найдорожчих брендів у світі.

Друге й третє місце у рейтингу посідають інші американські техгіганти – Google Alphabet із 753 мільярдів доларів та Microsoft із 713 мільярдів доларів відповідно.

Крім того, вартість бренду виробника ШІ-чипів Nvidia збільшилася до понад 200 мільярдів доларів – порівняно з роком раніше, що зробило компанію шостим найдорожчим брендом у світі.

Новачком у цьогорічній топдесятці стала американська компанія Oracle, яка пропонує хмарні сервіси на основі штучного інтелекту. Вона посіла дев’яте місце, вартість бренду компанії зросла на 58% - до 145 мільярдів доларів.

У Kantar заявили, що дослідження охоплювало понад 4,3 млн інтерв’ю зі споживачами в 532 категоріях і 21 000 різних брендів на 54 ринках.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Apple представила iOS 18: основна увага приділяється штучному інтелекту.

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