Компания Apple стала первым брендом со стоимостью свыше $1 триллиона

Производитель популярных iPhone уже третий год возглавляет рейтинг самых дорогих брендов в мире.

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Американская компания Apple стала первой в мире со стоимостью бренда в более чем 1 трлн долларов США. В сравнении с прошлым годом стоимость бренда американского технологического гиганта выросла на 15%.

Об этом сообщает «Reuters» по данным исследования компании Kantar's BrandZ.

В целом производитель популярных iPhone уже третий год возглавляет рейтинг самых дорогих брендов в мире.

Второе и третье место в рейтинге занимают другие американские техгиганты – Google Alphabet с 753 миллиардов долларов и Microsoft из 713 миллиардов долларов соответственно.

Кроме того, стоимость бренда производителя ШИ-чипов Nvidia увеличилась до более чем 200 миллиардов долларов – по сравнению с годом ранее, что сделало компанию шестым самым дорогим брендом в мире.

Новичком в топдесятке этого года стала американская компания Oracle, которая предлагает облачные сервисы на основе искусственного интеллекта. Она заняла девятое место, стоимость бренда компании выросла на 58% – до 145 миллиардов долларов.

В Kantar заявили, что исследование охватывало более 4,3 млн интервью с потребителями в 532 категориях и 21 000 различных брендов на 54 рынках.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Apple представила iOS 18: основное внимание уделяется искусственному интеллекту.

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