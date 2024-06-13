Як підвищити пенсію на понад 50%: у Пенсійному фонді назвали спосіб

При відстроченому виході на пенсію розмір пенсії може збільшитися на 54%.

В Україні кожен пенсіонер може самостійно збільшити пенсію на 54%. Якщо пенсіонер після досягнення 60 років та за наявності необхідної кількості стажу вирішить продовжити працювати та відмовиться від пенсії, то під час виходу на заслужений відпочинок отримає надбавку за наднормативний стаж. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

При призначенні пенсії з відстроченням її розмір збільшується на:

0,5% – за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку (якщо відстрочка становить до 60 місяців);

0,75% – якщо людина відстрочила вихід на пенсію на понад 60 місяців.

Таким чином, пенсія за рік збільшується на 6%, за два – на 12%, а за шість – на цілих 54%.

Для збільшення враховуються лише повні місяці роботи: підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється.

Пенсія за віком з відстрочкою призначається після відповідного звернення пенсіонера:

з дня, наступного за останнім днем ​​місяця, в якому придбано місяць страхового стажу (у тому числі сумарно, коли неповні місяці підсумовуються), якщо пенсіонер звернувся до ПФУ не пізніше трьох місяців з такого дня;

з дня звернення, якщо людина звернулася до Пенсійного фонду не пізніше трьох місяців після останнього дня місяця, в якому придбано місяць страхового стажу.

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