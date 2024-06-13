Практика судів
  1. В Україні

Як підвищити пенсію на понад 50%: у Пенсійному фонді назвали спосіб

18:15, 13 червня 2024
При відстроченому виході на пенсію розмір пенсії може збільшитися на 54%.
Як підвищити пенсію на понад 50%: у Пенсійному фонді назвали спосіб
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні кожен пенсіонер може самостійно збільшити пенсію на 54%. Якщо пенсіонер після досягнення 60 років та за наявності необхідної кількості стажу вирішить продовжити працювати та відмовиться від пенсії, то під час виходу на заслужений відпочинок отримає надбавку за наднормативний стаж. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

При призначенні пенсії з відстроченням її розмір збільшується на:

  • 0,5% – за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку (якщо відстрочка становить до 60 місяців);
  • 0,75% – якщо людина відстрочила вихід на пенсію на понад 60 місяців.

Таким чином, пенсія за рік збільшується на 6%, за два – на 12%, а за шість – на цілих 54%.

Для збільшення враховуються лише повні місяці роботи: підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється.

Пенсія за віком з відстрочкою призначається після відповідного звернення пенсіонера:

  • з дня, наступного за останнім днем ​​місяця, в якому придбано місяць страхового стажу (у тому числі сумарно, коли неповні місяці підсумовуються), якщо пенсіонер звернувся до ПФУ не пізніше трьох місяців з такого дня;
  • з дня звернення, якщо людина звернулася до Пенсійного фонду не пізніше трьох місяців після останнього дня місяця, в якому придбано місяць страхового стажу. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заброньовані за органами влади та окремі посадовці не будуть проходити ВЛК – Кабмін вніс уточнення

Уряд вирішив окремо уточнити, що заброньовані, а також судді, народні депутати, члени ВРП, ВККС не проходять медичний огляд.

Громадська рада доброчесності може надати негативні висновки до 80% кандидатів на посади суддів апеляційних судів – ВККС

Негативні висновки ГРД ВККС доведеться розглядати на пленарних засіданнях, що позначиться на строках проведення конкурсу.

Кабмін вніс зміни щодо порядку огляду водіїв на предмет сп’яніння

Огляд водія в закладі охорони здоров’я проводиться в будь-який час доби у тому числі із застосуванням тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини.

В Україні є підприємства, 90% перевірок щодо яких є незаконними — адвокат

Адвокат Володимир Бевза заявив, що в Україні існують підприємства, більшість перевірок контролюючих органів щодо яких є незаконними.

Суддів з судів першої інстанції зможуть тимчасово відряджати до апеляційних судів для розгляду справ, — Денис Маслов

У Верховній Раді розповіли про «план Б», якщо конкурс на посади суддів апеляційних судів надто затягнеться або не виправдає очікувань.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ганна Фазикош
    Ганна Фазикош
    голова Закарпатського апеляційного суду
  • Ірина Ковальська
    Ірина Ковальська
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Руслан Козлов
    Руслан Козлов
    голова Печерського районного суду міста Києва
  • Тетяна Бацуца
    Тетяна Бацуца
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Євген Мєзєнцев
    Євген Мєзєнцев
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду