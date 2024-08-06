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В Варшаве ремонтник сбросил с крыши на 18-летнего украинца 30-килограммовый газовый котел

07:18, 6 августа 2024
Рабочий, который проводил ремонтные работы на крыше, решил сбросить старый газовый котел с крыши, не убедившись в отсутствии людей.
В Варшаве ремонтник сбросил с крыши на 18-летнего украинца 30-килограммовый газовый котел
Источник фото: Варта 1
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В Варшаве на голову 18-летнему украинцу упал газовый котел, сообщает издание fakt.pl. Инцидент произошел 30 июля на улице Kąty Grodziskie в одном из жилых комплексов. Котел, весом 30 кг, был сброшен с высоты более 10 метров 51-летним рабочим, который проводил ремонтные работы на крыше. Вместо безопасного спуска оборудования по лестнице, рабочий решил просто сбросить его с крыши, не убедившись в отсутствии людей внизу.

Газовый котел упал на 18-летнего украинца Дмитрия, который проходил рядом, с крыши с высоты более 10 метров. Юноша потерял сознание. Его немедленно доставили в больницу. Он получил серьезные травмы лица, лобной кости и мозга. Дмитрия немедленно госпитализировали, и он несколько дней находился в коме. Сейчас он вышел из комы, однако его состояние остается очень тяжелым. По словам его двоюродной сестры, Дмитрий может выполнять незначительные движения, но не реагирует на слова и не отвечает.

Полиция и прокуратура расследуют этот случай. Рабочему, который сбросил котел, предъявлено обвинение. Суд запретил ему работать на высоте, выезжать из страны и обязал еженедельно появляться в отделении полиции. Мужчина признал свою вину. Медики не дают прогнозов относительно полного выздоровления Дмитрия.

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