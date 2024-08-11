Практика судов
  1. Общество
  2. / Спорт

Украина завершила выступления на Олимпиаде-2024: сколько медалей завоевали спортсмены

16:11, 11 августа 2024
Украинские атлеты везут домой 12 наград.
Украина завершила выступления на Олимпиаде-2024: сколько медалей завоевали спортсмены
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина завершила свое выступление на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Нашу страну представляли 140 атлетов в 23 видах спорта.

Украинские спортсмены на Олимпиаде в Париже завоевали 12 медалей: 3 золота, 5 серебра и 4 бронзы. Три золотые медали – это лучший результат за 12 лет на уровне Олимпийских игр.

Золотые медали Украине принесли:

• Ольга Харлан, Елена Кровацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова (фехтование на саблях, командная сабля);

• Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту);

 Александр Хижняк (бокс, категория в весе до 80 кг).

Серебряные медали:

• Сергей Кулиш (пулевая стрельба, стрельба из винтовки из трех положений на расстоянии 50 метров);

• Илья Ковтун (спортивная гимнастика, параллельные брусья);

• Парвиз Насибов (греко-римская борьба, категория в весе до 67 кг);

• Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (гребли на каноэ-двойке на 500 метров)

• Ирина Коляденко (свободная борьба, категория в весе до 62 кг).

Бронзовые медали:

• Ольга Харлан (фехтование на саблях, индивидуальная сабля);

• Ирина Геращенко (легкая атлетика, прыжки в высоту)

• Михаил Кохан (легкая атлетика, метание молота)

• Жан Беленюк (греко-римская борьба, категория в весе до 87 кг).

В общем медальном зачете Украины на Олимпийских играх-2024 пока на 20 месте.

Китай взял больше всего золотых медалей - 39, а больше всего медалей в США - 122.

Призовые выплаты от Украины для украинцев-медалистов Олимпиады будут следующие:

  • за золотую медаль – $125 тыс;
  • за серебряную – $100 тыс.;
  • за бронзовую – $80 тыс.

По сравнению с предыдущей Олимпиадой в Токио выплаты за серебро и бронзу выросли – до этого они составляли $80 тыс. и $55 тыс. соответственно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вступил в силу закон о декриминализации краж на сумму до 3028 грн – что делать с теми, кого уже судят, и как работает принцип ретроактивности

Украл на 3027 грн – штраф до 5100 грн, на 3029 грн – лишение свободы от 5 до 8 лет – 9 августа вступил в силу закон о декриминализации краж до 3028 грн.

Мужчинам, подавшим документы на отсрочку, ТЦК предоставило ее до 12 августа – почему так получилось

Для продления срока действия отсрочки военнообязанным с изданием Указа Президента о продлении мобилизации нужно будет снова подавать на рассмотрение комиссии ТЦК заявление.

Верховный Суд отступил от прежних позиций по делу о праве прокурора обжаловать заочное решение о признании права на земельный пай

Объединенная палата Верховного Суда заявила, что апелляционное обжалование заочного решения прокурором в интересах государства в лице ответчика должно происходить без предварительного подачи заявления о пересмотре заочного решения в суд, принявший такое решение.

Систему оценки качества работы прокуроров интегрируют в электронную систему управления персоналом

В прокуратуре внедрят электронную систему управления персоналом – распоряжение Кабмина.

Вопрос о целесообразности снятия отпечатков пальцев решает следователь или прокурор – Верховный Суд

Проведение или непроведение дактилоскопической экспертизы охватывается свободой усмотрения следователя или прокурора, отметил Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду