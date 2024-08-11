Украина завершила выступления на Олимпиаде-2024: сколько медалей завоевали спортсмены

Украинские атлеты везут домой 12 наград.

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Украина завершила свое выступление на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Нашу страну представляли 140 атлетов в 23 видах спорта.

Украинские спортсмены на Олимпиаде в Париже завоевали 12 медалей: 3 золота, 5 серебра и 4 бронзы. Три золотые медали – это лучший результат за 12 лет на уровне Олимпийских игр.

Золотые медали Украине принесли:

• Ольга Харлан, Елена Кровацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова (фехтование на саблях, командная сабля);

• Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту);

• Александр Хижняк (бокс, категория в весе до 80 кг).

Серебряные медали:

• Сергей Кулиш (пулевая стрельба, стрельба из винтовки из трех положений на расстоянии 50 метров);

• Илья Ковтун (спортивная гимнастика, параллельные брусья);

• Парвиз Насибов (греко-римская борьба, категория в весе до 67 кг);

• Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (гребли на каноэ-двойке на 500 метров)

• Ирина Коляденко (свободная борьба, категория в весе до 62 кг).

Бронзовые медали:

• Ольга Харлан (фехтование на саблях, индивидуальная сабля);

• Ирина Геращенко (легкая атлетика, прыжки в высоту)

• Михаил Кохан (легкая атлетика, метание молота)

• Жан Беленюк (греко-римская борьба, категория в весе до 87 кг).

В общем медальном зачете Украины на Олимпийских играх-2024 пока на 20 месте.

Китай взял больше всего золотых медалей - 39, а больше всего медалей в США - 122.

Призовые выплаты от Украины для украинцев-медалистов Олимпиады будут следующие:

за золотую медаль – $125 тыс;

за серебряную – $100 тыс.;

за бронзовую – $80 тыс.

По сравнению с предыдущей Олимпиадой в Токио выплаты за серебро и бронзу выросли – до этого они составляли $80 тыс. и $55 тыс. соответственно.

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