Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024: скільки медалей завоювали спортсмени

Українські атлети везуть додому 12 нагород.

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Україна завершила свій виступ на Олімпійських іграх 2024 у Парижі. Нашу країну представляли 140 атлетів у 23 видах спорту.

Українські спортсмени на Олімпіаді в Парижі завоювали 12 медалей: 3 «золота», 5 «срібла» та 4 «бронзи». Три золоті медалі - це найкращий результат за 12 років на рівні Олімпійських ігор.

Золоті медалі Україні принесли:

• Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова (фехтування на шаблях, командна шабля);

• Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту);

• Олександр Хижняк (бокс, категорія у вазі до 80 кг).

Срібні медалі:

• Сергій Куліш (кульова стрільба, стрільба з гвинтівки з трьох положень на відстані 50 метрів);

• Ілля Ковтун (спортивна гімнастика, паралельні бруси);

• Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, категорія у вазі до 67 кг);

• Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (веслування на каное-двійці на 500 метрів)

• Ірина Коляденко (вільна боротьба, категорія у вазі до 62 кг).

Бронзові медалі:

• Ольга Харлан (фехтування на шаблях, індивідуальна шабля);

• Ірина Геращенко (легка атлетика, стрибки у висоту)

• Михайло Кохан (легка атлетика, метання молота)

• Жан Беленюк (греко-римська боротьба, категорія у вазі до 87 кг).

У загальному медальному заліку Україна на Олімпійських іграх-2024 поки що на 20 місці.

Китай взяв найбільше золотих медалей - 39, а найбільше медалей загалом у США - 122.

Призові виплати від України для українців-медалістів Олімпіади будуть такі:

за золоту медаль - $125 тис;

за срібну - $100 тис.;

за бронзову - $80 тис.

Порівняно з попередньою Олімпіадою в Токіо виплати за срібло і бронзу зросли - до цього вони були $80 тис. і $55 тис. відповідно.

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