На Львовщине двое мужчин хотели выехать за границу с фиктивными и настоящими женами

Чтобы получить право сопровождения лица с инвалидностью за границу, военнообязанные расстались со своими женами и вступили в фиктивный брак с другими.

В пункте пропуска «Краковец» во Львовской области двое военнообязанных мужчин хотели выехать за границу с фиктивными и настоящими женами. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Так, 26-летний и 44-летний уроженцы Винницкой и Тернопольской области, чтобы получить право сопровождения лица с инвалидностью за границу, расстались со своими женами и вступили в фиктивный брак с другими.

В одном случае 26-летний мужчина вступил в фиктивный брак с 41-летней женщиной, имеющей вторую группу инвалидности. После переправки своего «мужа» женщина должна была получить 1500 долларов.

В противном случае 44-летний мужчина женился на барышне, которая старше его на 10 лет и имеет I группу инвалидности. За свои услуги женщина должна была получить 1000 долларов

«Интересно, что махинаторы прихватили с собой и бывших жен, они ехали с ними вместе в одних транспортных средствах», — отметили в ГПСУ.

Как результат, пограничники направили сообщения в полицейские об обнаружении признаков незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. В двух случаях сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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