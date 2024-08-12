Практика судов
  1. В Украине
  2. / Судебная практика

На Волыни судили мужчину, который пытался уехать в Польшу с поддельными документами

07:00, 12 августа 2024
Суд назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы.
На Волыни судили мужчину, который пытался уехать в Польшу с поддельными документами
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Волыни жителя города Днепра судили за попытку уехать в Польшу с поддельными документами. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Так, суд признал 32-летнего жителя Днепра виновным в пособничестве в подлоге официальных документов и использовании заведомо подложных документов для незаконного пересечения государственной границы Украины (ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины) ).

Мужчина призывного возраста, не имея законных оснований для освобождения от воинской обязанности, чтобы уехать в период действия правового режима военного положения в Польшу, заказал поддельные документы, согласно которым он признан непригодным к военной службе и исключен из военного учета.

19 января 2024 г. он предоставил эти документы пограничникам в пункте пропуска «Ягодин». Однако пересечь границу мужчине не удалось.

Несмотря на признание вины и искреннее раскаяние обвиняемого, суд, учитывая то, что преступление совершено в условиях военного положения во избежание мобилизации, назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ограничение Кабмином верхнего предела индексации пенсии направлено на удержание роста неравенства между размерами пенсий разных категорий пенсионеров – Верховный Суд

Верховный Суд заключил, что ограничение Кабинетом Министров максимального размера индексации пенсии в сумме 1500 грн не имеет признаков дискриминации.

Несмотря на формальное признание вины, осужденный военнослужащий по сути отрицал фактические обстоятельства совершенного – Верховный Суд отменил решение из-за некачественного допроса судом

Особое значение при допросе судом обвиняемого, признающего вину, имеет подтверждение им фактических обстоятельств и отсутствие каких-либо сомнений, что он признает все фактические обстоятельства, имеющие значение для заключения о виновности лица и правильности квалификации его действий.

С утвержденным кодом классификации должностей госслужбы согласны только 44% госслужащих – НАДС

Наиболее недовольными результатами классификации должностей оказались государственные служащие наиболее многочисленной категории госслужбы – категории «В».

Члены ОСМЭ получат доступ к информации с ограниченным доступом, смогут иметь официальных помощников и будут финансироваться из-за границы

В Верховной Раде предлагают расширить полномочия Общественного совета международных экспертов и увеличить время на подготовку к собеседованиям с кандидатами на должности судей ВАКС.

Мать сотрудницы таможни купила квартиру по поручению дочери – Верховный Суд решил, можно ли взыскать ее как необоснованный актив

Верховный Суд решил, можно ли взыскать в пользу государства как необоснованный актив стоимость квартиры, приобретенной матерью заместителя начальника отдела таможенного оформления таможни.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Васильків
    Олена Васильків
    суддя Київського районного суду м. Одеси