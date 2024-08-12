На Волыни судили мужчину, который пытался уехать в Польшу с поддельными документами

Суд назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы.

На Волыни жителя города Днепра судили за попытку уехать в Польшу с поддельными документами. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Так, суд признал 32-летнего жителя Днепра виновным в пособничестве в подлоге официальных документов и использовании заведомо подложных документов для незаконного пересечения государственной границы Украины (ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины) ).

Мужчина призывного возраста, не имея законных оснований для освобождения от воинской обязанности, чтобы уехать в период действия правового режима военного положения в Польшу, заказал поддельные документы, согласно которым он признан непригодным к военной службе и исключен из военного учета.

19 января 2024 г. он предоставил эти документы пограничникам в пункте пропуска «Ягодин». Однако пересечь границу мужчине не удалось.

Несмотря на признание вины и искреннее раскаяние обвиняемого, суд, учитывая то, что преступление совершено в условиях военного положения во избежание мобилизации, назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы.

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