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Германия должна быть готова к военным угрозам до 2029 года, – командующий армии

17:59, 11 августа 2024
Германия должна быть готова к потенциальному военному конфликту через 5 лет, – заявил немецкий командир.
Германия должна быть готова к военным угрозам до 2029 года, – командующий армии
Источник фото: Die Welt
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Капитан морского флота, командир регионального командования «Гамбург» Михаэль Гисс заявил, что Германия должна быть готова к возможному военному конфликту уже через пять лет. Об этом он рассказал в интервью изданию Die Welt.

Гисс отметил, что после окончания холодной войны Германия наслаждалась «дивидендом мира» и почувствовала себя «окруженной друзьями». Однако сегодня страна еще не готова воспринимать внешние угрозы. Военный считает, что через пять лет Германия должна быть социально устойчивой, чтобы противостоять внешним военным угрозам.

На вопрос о необходимости подготовки крупнейшего морского порта страны, «Гамбург», Гисс ответил, что подготовка должна охватывать всю Германию. Он подчеркнул важность обеспечения критической инфраструктуры, в частности портов, которые играют ключевую роль в функционировании НАТО и поддержке Альянса.

«Из-за своего географического расположения в Европе Германия является местом, через которое подразделения НАТО маршируют в направлении восточного фланга. Определенную роль в этом, конечно, играет крупнейший морской порт Германии», - добавил Гисс.

Он призвал к активной подготовке со стороны политиков, Бундесвера, бизнеса и общества в целом.

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