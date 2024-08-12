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Требовали 90 тысяч гривен за спецразрешения: в Житомирской области разоблачили двух должностных лиц-правоохранителей

07:18, 12 августа 2024
Подозреваемые организовали схему по незаконному требованию от предприятий «оплаты» за предоставление разрешений на использование объектов и помещений, предназначенных для осуществления хозяйственной деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
Требовали 90 тысяч гривен за спецразрешения: в Житомирской области разоблачили двух должностных лиц-правоохранителей
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В Житомирской области разоблачили заместителя начальника и оперативного работника одного из подразделений областного правоохранительного ведомства при получении неправомерной выгоды на общую сумму 90 тысяч гривен. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

Схему по незаконному требованию от предприятий «оплаты» за предоставление разрешений на использование объектов и помещений, предназначенных для осуществления хозяйственной деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, организовал заместитель начальника одного из подразделений правоохранительного ведомства и его подчиненный.

Они потребовали представителям двух предприятий Житомира уплатить им конкретные суммы за получение спецразрешений, необходимых для продолжения предпринимательской деятельности.

Так, в конце июля – начале августа этого года правоохранители получили от представителей предприятий «оплату», соответственно, 50 тысяч гривен и 40 тысяч гривен.

Сейчас чиновники разоблачены.

Оба правоохранителям сообщено о подозрении в принятии предложения, обещания, а также получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду любого действия с использованием служебного положения, совершенном повторно и сопряженному с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Решается вопрос об отстранении подозреваемых от должностей и избрании мер.

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