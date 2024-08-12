В Херсонской области заведующая поликлиники помогала военнообязанным уклоняться от мобилизации: как ее наказал суд

Женщина должна уплатить в пользу государства штраф в размере 34 тысяч гривен.

В Херсонской области заведующая поликлиники в поселке Великая Александровка Бериславского района как председатель постоянно действующей военно-врачебной комиссии (ВВК) способствовала уклонению военнообязанных от мобилизации. Приговор по делу №650/3425/24 вынес Великоалександровский районный суд Херсонской области.

Уголовное производство по ней было открыто в июне 2023 года. Материалы дела содержат четыре эпизода внесения Исаевой заведомо ложных сведений в постановления ВВК.

Согласно выданным ею документам, два человека 3 и 13 марта 2023 года ВВК безосновательно признала временно непригодными к военной службе. Еще два человека 21 марта получили безосновательный вывод о непригодности к военной службе с исключением из военного учета.

Все четыре эпизода суд квалифицировал как выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в них заведомо ложных сведений – по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Врач признала свою вину и заключила соглашение с прокурором. Суд утвердил согласованную со стороной обвинение меру наказания.

Женщина должна уплатить в пользу государства штраф в размере 34 тысяч гривен. Ее также лишили права в течение года возглавлять штатные и внештатные ВВК, связанные с осуществлением военно-врачебной экспертизы.

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