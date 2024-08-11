На Київщині горіла квартира в багатоповерхівці, евакуйовано більше 20 мешканців

Власник палаючого помешкання отримав опіки.

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У місті Березань Київської області в неділю, 11 серпня, сталася пожежа в квартирі на четвертому поверсі багатоквартирного будинку. Про це повідомила пресслужба ДСНС Київщини.

Вогонь охопив кімнату площею 15 квадратних метрів. До прибуття рятувальників, працівники Національної поліції врятували двох осіб. Через сильне задимлення рятувальникам довелося евакуювати 21 мешканця будинку.

Власник квартири отримав опіки та був госпіталізований. Пожежу вдалося локалізувати о 11:19. На місці події працювало 8 рятувальників і 3 одиниці техніки.

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