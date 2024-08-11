Перед закриттям Олімпіади чоловік ліз по конструкції Ейфелевої вежі, людей довелося евакуювати

У Парижі затримали чоловіка, який намагався видертися на Ейфелеву вежу перед закриттям Олімпійських ігор.

У неділю, за кілька годин до церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі, поліція затримала чоловіка, який спробував піднятися на Ейфелеву вежу. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на паризьку поліцію.

Очевидці розповідають, що чоловік розпочав своє підняття в другій половині дня. Хоча поки що незрозуміло, як саме він потрапив на вежу, його помітили вже над олімпійськими кільцями, які прикрашають конструкцію над першим оглядовим майданчиком.

Близько 15:00 правоохоронці розпочали евакуацію відвідувачів із цієї частини вежі. Деякі відвідувачі, які тимчасово опинилися заблокованими на другому поверсі, змогли залишити вежу через 30 хвилин.

На відео, поширеному в соціальних мережах, видно, як чоловік без футболки піднімається на вежу. На іншому записі його виводять поліцейські, при цьому його руки заковані в наручники. Затриманий, проходячи повз, жартівливо звертається до перехожого: «До біса тепло, чи не так?»

Французька поліція також евакуювала людей з території навколо Ейфелевої вежі, як повідомляє агентство AP. Телеканал CNN зазначив, що евакуація торкнулася і самої вежі, посилаючись на заяви поліції.

Попри те, що Ейфелева вежа була центральним елементом під час відкриття Олімпійських ігор, її участь у церемонії закриття не планувалася.

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