Дональд Трамп анонсировал график дебатов с Камалой Харрис

Три раунда дебатов должны состояться в сентябре 2024 года.

Источник фото: CNN

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил на платформе X (бывший Twitter) о своем участии в трех дебатах с вице-президентом-демократом США Камалой Харрис в сентябре этого года.

По его словам, первый раунд дебатов пройдет на телеканале Fox News 4 сентября в Пенсильвании, второй - на ABC News 10 сентября, также в Пенсильвании, а третий раунд состоится 25 сентября на NBC в штате Мичиган.

Трамп отметил, что подробности будут предоставлены позже, добавив: «Я с нетерпением жду увидеть Камалу на всех трех дебатах! DJT», намекая на свою готовность к политическому противостоянию.

Однако официального подтверждения от Камалы Харрис или ее команды относительно участия в этих дебатах пока не было.

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