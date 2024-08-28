Дональд Трамп заявил, что принял правила дебатов с Камалой Харрис, которые пройдут 10 сентября

Правила будут в значительной степени отображать условия, которые использовали CNN во время дебатов Трамп-Байден, включая то, что микрофоны будут выключены во время выступления другого кандидата и не будет присутствовать аудитория в студии.

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он «достиг согласия» по поводу участия в дебатах с вице-президентом Камалой Харрис, которые пройдут 10 сентября. Об этом сообщает CNN.

«Правила будут такими же, как и на последних дебатах CNN, которые, похоже, устроили всех», - отметил Трамп в соцсетях.

Правила будут в значительной степени отображать условия, которые использовали CNN во время дебатов 27 июня, включая то, что микрофоны будут выключены во время выступления другого кандидата и не будет присутствовать аудитория в студии.

Однако, по словам источника, кампания Харрис утверждает, что с ABC продолжаются дискуссии о том, будут ли микрофоны включены во время президентских дебатов в сентябре.

Представитель кампании Харрис обратился к Трампу. «Оба кандидата публично заявили о своей готовности дебатировать с невыключенным микрофоном в течение дебатов, чтобы полностью обеспечить возможность обмена мнениями между кандидатами по сути, но, похоже, Дональд Трамп разрешает его проводники отменять его. Грустно!» – отметил представитель.

Трамп конкретно не упоминал об выключенных микрофонах в своей публикации, просто сказав, что правила будут такими же, как и во время его первых дебатов цикла с президентом Джо Байденом.

Команда Трампа, по словам источника, знакомого по этому вопросу, хотела, чтобы микрофоны были выключены во время дебатов, за исключением кандидата, чья очередь выступать, как это было в июне. Но в понедельник Трамп, похоже, меняет свою предвыборную кампанию, заявив, что хотел бы иметь включенные микрофоны.

В правилах дебатов CNN также было отсутствие студийной аудитории. Оба кандидата стояли на единой трибуне, позиция определялась подбрасыванием монеты. 90-минутные прения имели две рекламные паузы, и сотрудникам кампании не разрешалось общаться с кандидатами в течение этого времени. Никакого реквизита или предварительно написанных заметок на сцену не было разрешено, но кандидаты получали ручку, блокнот и бутылку воды.

Резюмируя, CNN пишет, что скорее всего правила по дебатам еще не полностью согласованы.

Кроме того, издание добавило, что, по словам Трампа, Харрис отказалась от дебатов на Fox News 4 сентября, но он оставит дату открытой на случай, если она «изменит свое мнение». Также Трамп намекнул на возможный третий раунд дебатов на NBC News, которые, по его словам, Харрис не приняла.

Ранее Дональд Трамп анонсировал график дебатов с Камалой Харрис.

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