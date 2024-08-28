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Министерство обороны упростило учет военного имущества

08:27, 28 августа 2024
Минобороны внесло изменения в ряд приказов по упрощению военного учета в рамках цифровизации армии.
Министерство обороны упростило учет военного имущества
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Министерство обороны Украины сообщило, что внесло изменения в три приказа об учете военного имущества, отмененных бюрократическими нормами.

Изменения внесли в приказы 232, 300 и 440, касающиеся учета военного имущества: в соответствии с ними часть бумажной работы можно будет выполнять в цифровом формате.

Теперь отменяют:

  • 16 неинформативных бумажных книг и журналов (среди них книги учета движения лиц, питающихся, журнал учета мыла);
  • стеллажные ярлыки и штабельные карты для большинства складов;
  • комиссии для приемки-передачи военного имущества;
  • сверка и ведение журналов результатов сверки учета военного имущества между воинскими частями и органами военного управления, работающими в информационно-коммуникационных системах (этой информацией можно будет обмениваться в цифровом виде).

Также согласно изменениям, аттестаты на питание и имущество военнослужащих можно будет набрать на компьютере и распечатать, когда бланки писали вручную при перемещениях военных; одновременно разрешается использование квалифицированных электронных подписей и печатей в оформлении первичных документов и учете военного имущества.

«В мире уже давно применяют цифровые инструменты для ведения учета, в то время как наши военные ведут журналы «от руки». Новые изменения в приказы Министерства обороны в дальнейшем освобождают нас от бумажной и медленной армии», - заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

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