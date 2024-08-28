Министерство обороны упростило учет военного имущества

Министерство обороны Украины сообщило, что внесло изменения в три приказа об учете военного имущества, отмененных бюрократическими нормами.
Изменения внесли в приказы 232, 300 и 440, касающиеся учета военного имущества: в соответствии с ними часть бумажной работы можно будет выполнять в цифровом формате.
Теперь отменяют:
Также согласно изменениям, аттестаты на питание и имущество военнослужащих можно будет набрать на компьютере и распечатать, когда бланки писали вручную при перемещениях военных; одновременно разрешается использование квалифицированных электронных подписей и печатей в оформлении первичных документов и учете военного имущества.
«В мире уже давно применяют цифровые инструменты для ведения учета, в то время как наши военные ведут журналы «от руки». Новые изменения в приказы Министерства обороны в дальнейшем освобождают нас от бумажной и медленной армии», - заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
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