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Міністерство оборони спростило облік військового майна

08:27, 28 серпня 2024
Міноборони внесло зміни в низку наказів для спрощення військового обліку в рамках цифровізації армії.
Міністерство оборони спростило облік військового майна
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Міністерство оборони України повідомило, що внесло зміни у три накази про облік військового майна, які скасують бюрократичні норми.

Зміни внесли в накази 232, 300 і 440, що стосуються обліку військового майна: відповідно до них частину паперової роботи можна буде виконувати у цифровому форматі.

Відтепер скасовують:

  • 16 неінформативних паперових книг і журналів (серед них книги обліку руху осіб, які харчуються, журнал обліку мила);
  • стелажні ярлики та штабельні картки для більшості складів;
  • комісії для приймання-передачі військового майна;
  • звірка і ведення журналів результатів звірки обліку військового майна між військовими частинами і органами військового управління, що працюють у інформаційно-комунікаційних системах (цією інформацією можна буде обмінюватися у цифровому вигляді).

Також згідно зі змінами, атестати на харчування та майно військовослужбовців можна буде набрати на комп'ютері і роздрукувати, коли раніше бланки писали вручну при переміщеннях військових; водночас дозволяється використання кваліфікованих електронних підписів і печаток в оформленні первинних документів та веденні обліку військового майна.

«У світі вже давно застосовують цифрові інструменти для ведення обліку, тоді як наші військові ведуть журнали «від руки». Нові зміни у накази Міністерства оборони надалі звільняють нас від паперової і повільної армії», - заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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