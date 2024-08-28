Міністерство оборони спростило облік військового майна

Міністерство оборони України повідомило, що внесло зміни у три накази про облік військового майна, які скасують бюрократичні норми.
Зміни внесли в накази 232, 300 і 440, що стосуються обліку військового майна: відповідно до них частину паперової роботи можна буде виконувати у цифровому форматі.
Відтепер скасовують:
Також згідно зі змінами, атестати на харчування та майно військовослужбовців можна буде набрати на комп'ютері і роздрукувати, коли раніше бланки писали вручну при переміщеннях військових; водночас дозволяється використання кваліфікованих електронних підписів і печаток в оформленні первинних документів та веденні обліку військового майна.
«У світі вже давно застосовують цифрові інструменти для ведення обліку, тоді як наші військові ведуть журнали «від руки». Нові зміни у накази Міністерства оборони надалі звільняють нас від паперової і повільної армії», - заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
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