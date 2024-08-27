Волинська область стала Луцькою: у Міносвіти переплутали назву під час опитування

МОН назвало Волинську область Луцькою в опитуванні щодо якості освіти, однак згодом помилку виправили, і тепер назва області вказана правильно.

У Міністерстві освіти України під час всеукраїнського опитування переплутали назву Волинську області — її назвали Луцькою, однак згодом помилку виправили. Про це повідомляє lviv.media.

Вказується, що відомство 27 серпня запустило всеукраїнське опитування «Про реальний стан освіти». Під час опитування батькам, школярам, освітянам та студентам пропонують поділитися думкою про проблеми в системі освіти, які потребують першочергового розв’язання, а також оцінити, наскільки вони задоволені якістю навчання.

Менш ніж за дві години помилку помітили та виправили.

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