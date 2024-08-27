Волынская область стала Луцкой: в Минобразования перепутали название во время опроса

МОН назвало Волынскую область Луцкой в ​​опросе качества образования, однако впоследствии ошибку исправили, и теперь название области указано правильно.

В Министерстве образования Украины во время всеукраинского опроса перепутали название Волынской области — его назвали Луцкой, однако вскоре ошибку исправили. Об этом сообщает lviv.media.

Указывается, что ведомство 27 августа запустило всеукраинский опрос «О реальном состоянии образования». Во время опроса родителям, школьникам, педагогам и студентам предлагают поделиться мнением о проблемах в системе образования, которые нуждаются в первоочередном решении, а также оценить, насколько они удовлетворены качеством обучения.

Менее чем через два часа ошибку заметили и исправили.

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