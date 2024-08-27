В Украине нашли способ проверить и учесть все адреса: в Раде рассказали, для чего это нужно

Территориальные общества уже начали вносить информацию в новый электронный реестр градостроительной сферы – Единый государственный реестр адресов.

Более половины украинских территориальных общин уже начали вносить информацию в новый электронный реестр градостроительной сферы – Единый государственный реестр адресов (ЕГРА). Он станет важной составной частью электронного градостроительного кадастра Украины, что позволит способствовать системному развитию территорий. Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

По ее словам, получают доступы в кабинеты Адресного реестра и уже начинают верификацию адресов уже около одной тысячи общин, то есть большая часть. Его разработка была завершена в конце прошлого года, чтобы наконец упорядочить данные адресации объектов недвижимости по всей стране.

Верификация адресов фактически означает проведение инвентаризации объектов недвижимости, что позволит создать более точную и актуальную базу налоговых целей. Таким образом, реестр будет способствовать повышению эффективности администрирования налогов на недвижимое имущество, поможет избежать возможных несоответствий в базах данных и обеспечит прозрачность и справедливость в начислении налогов.

Шуляк подчеркнула, что Единый государственный реестр адресов станет одной из составляющих электронного градостроительного кадастра Украины, который в настоящее время вводится в эксплуатацию. Его функционирование и приведение в порядок градостроительной документации невозможно без всей информации с имеющимися реестрами недвижимого имущества. Впрочем, чтобы иметь четкое понимание степени этой верификации, необходимо упорядочить процедуру присвоения адресов.

«Иногда даже лишняя точка, буква или тире формирует два объекта недвижимости. И такие подходы, такой реестр без реестра свидетельствуют о том, что эти процедуры у нас вообще не упорядочены. Следствием этого многочисленные нарушения в создании градостроительной документации и ее поддержке в актуальном состоянии. Более того, поэтому украинцы часто не могут получить госуслуги в сфере недвижимости», – отметила она.

Шуляк объяснила: когда речь идет о Киеве, адресные вопросы могут быть относительно упорядоченными, ведь там можно довольно легко найти тот или иной адрес. Но, если говорить о небольшом населенном пункте под Киевом, картина совсем другая. Все это результат того, что за последние 30 лет, когда украинские населенные пункты постоянно развивались и менялись, составлением адресов в них никто не занимался, хотя постоянно появлялись новые улицы и менялись названия существующих.

Она добавила, что параллельно с запуском и началом наполнения Адресного реестра идет работа над еще одним важным для градостроительной сферы реестром – реестром зданий и сооружений, который будет, по сути, цифровым двойником каждого здания и сооружения. Без него органы местного самоуправления не смогут эффективно распоряжаться недвижимым имуществом, ведь для этого нужно как минимум четко осознавать, чем ты управляешь.

«Реестр зданий и сооружений – это по сути технические характеристики зданий, их фасады с визуализацией, а также их энергетические сертификаты. Только с учетом этого смогут рождаться большие проекты по энергоэффективности, развитию и модернизации тех или иных зданий. Для создания такого реестра будут применяться геопространственные данные, и он будет частью ЕГЭСБ, которая становится все более мощной», – рассказала Шуляк.

Народный депутат акцентировала на том, что оба реестра будут постоянно обновляться, ведь появление новых зданий, новых улиц и изменение их названий – процесс постоянный. После того, как общины и центры компетенции при областных военных администрациях научат правильному внесению данных и этот процесс начнет проходить бесперебойно, реестры интегрируют с РПЗМ и будут приобщать органы местного самоуправления и центральные органы исполнительной власти к активному пользованию.

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