Практика судов
  1. В Украине

В Украине нашли способ проверить и учесть все адреса: в Раде рассказали, для чего это нужно

21:29, 27 августа 2024
Территориальные общества уже начали вносить информацию в новый электронный реестр градостроительной сферы – Единый государственный реестр адресов.
В Украине нашли способ проверить и учесть все адреса: в Раде рассказали, для чего это нужно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Более половины украинских территориальных общин уже начали вносить информацию в новый электронный реестр градостроительной сферы – Единый государственный реестр адресов (ЕГРА). Он станет важной составной частью электронного градостроительного кадастра Украины, что позволит способствовать системному развитию территорий. Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

По ее словам, получают доступы в кабинеты Адресного реестра и уже начинают верификацию адресов уже около одной тысячи общин, то есть большая часть. Его разработка была завершена в конце прошлого года, чтобы наконец упорядочить данные адресации объектов недвижимости по всей стране.

Верификация адресов фактически означает проведение инвентаризации объектов недвижимости, что позволит создать более точную и актуальную базу налоговых целей. Таким образом, реестр будет способствовать повышению эффективности администрирования налогов на недвижимое имущество, поможет избежать возможных несоответствий в базах данных и обеспечит прозрачность и справедливость в начислении налогов.

Шуляк подчеркнула, что Единый государственный реестр адресов станет одной из составляющих электронного градостроительного кадастра Украины, который в настоящее время вводится в эксплуатацию. Его функционирование и приведение в порядок градостроительной документации невозможно без всей информации с имеющимися реестрами недвижимого имущества. Впрочем, чтобы иметь четкое понимание степени этой верификации, необходимо упорядочить процедуру присвоения адресов.

«Иногда даже лишняя точка, буква или тире формирует два объекта недвижимости. И такие подходы, такой реестр без реестра свидетельствуют о том, что эти процедуры у нас вообще не упорядочены. Следствием этого многочисленные нарушения в создании градостроительной документации и ее поддержке в актуальном состоянии. Более того, поэтому украинцы часто не могут получить госуслуги в сфере недвижимости», – отметила она.

Шуляк объяснила: когда речь идет о Киеве, адресные вопросы могут быть относительно упорядоченными, ведь там можно довольно легко найти тот или иной адрес. Но, если говорить о небольшом населенном пункте под Киевом, картина совсем другая. Все это результат того, что за последние 30 лет, когда украинские населенные пункты постоянно развивались и менялись, составлением адресов в них никто не занимался, хотя постоянно появлялись новые улицы и менялись названия существующих.

Она добавила, что параллельно с запуском и началом наполнения Адресного реестра идет работа над еще одним важным для градостроительной сферы реестром – реестром зданий и сооружений, который будет, по сути, цифровым двойником каждого здания и сооружения. Без него органы местного самоуправления не смогут эффективно распоряжаться недвижимым имуществом, ведь для этого нужно как минимум четко осознавать, чем ты управляешь.

«Реестр зданий и сооружений – это по сути технические характеристики зданий, их фасады с визуализацией, а также их энергетические сертификаты. Только с учетом этого смогут рождаться большие проекты по энергоэффективности, развитию и модернизации тех или иных зданий. Для создания такого реестра будут применяться геопространственные данные, и он будет частью ЕГЭСБ, которая становится все более мощной», – рассказала Шуляк.

Народный депутат акцентировала на том, что оба реестра будут постоянно обновляться, ведь появление новых зданий, новых улиц и изменение их названий – процесс постоянный. После того, как общины и центры компетенции при областных военных администрациях научат правильному внесению данных и этот процесс начнет проходить бесперебойно, реестры интегрируют с РПЗМ и будут приобщать органы местного самоуправления и центральные органы исполнительной власти к активному пользованию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Подозреваемые народные депутаты смогут ходатайствовать об отмене содержания под стражей в обмен на прохождение военной службы

Суд сможет отменить содержание под стражей в обмен на прохождение подозреваемым или обвиняемым, который на момент совершения преступления занимал особо ответственное положение, военной службы.

Защита от провокации обязательно предусматривает, что обвиняемый признает совершение им инкриминируемых ему действий, но утверждает, что совершил их в результате незаконного подстрекательства — Верховный Суд

Отрицание лицом совершения преступления и одновременное выдвижение жалобы на то, что его спровоцировали совершить это преступление, считается непоследовательным и не подпадает под категорию «дел о провокации преступления» - Верховный Суд.

Верховный Суд высказался по поводу проникновения в салон автомобиля с целью его обыска без разрешения следственного судьи

Отсутствие в определении следственного судьи указания на проведение безотлагательного обыска, связанного, в том числе, с непосредственным преследованием подозреваемого в совершении преступления лица, не опровергает факта преследования осужденного, который на время задержания находился в салоне автомобиля - Верховный Суд.

Кабмин определил, что делать в случае выявления не соответствующих Конституции нормативно-правовых актов

Кабмин утвердил порядок осуществления правового мониторинга нормативно-правовых актов.

Судья с 2016 года избегала процедуры присяги судьи, но теперь ее решили уволить

Светлана Чернюк стала судьей, но не захотела осуществлять правосудие и работает госслужащей.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Володимир Білоус
    Володимир Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді