В Луцке неизвестный стрелял по военным, которые несли службу на посту, — в ТЦК прокомментировали нападение

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и разыскивают нападающего.

В Волынском областном ТЦК и СП прокомментировали вооруженное нападение на военных во время комендантского часа.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Луцке неизвестный обстрелял военных, несших службу на посту. Один из них получил ранения.

Там отметили, что 27 августа ночью неизвестный открыл огонь по посту охраны ОГТЦК. В результате нападения был ранен старший солдат, сейчас находящийся на лечении в госпитале.

«Солдаты роты охраны, которые в это время несли службу, действовали решительно по обстоятельствам и открыли ответный огонь. Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ТЦК – это режимный объект, поэтому в случае угрозы жизни военнослужащих – они будут открывать огонь на поражение.

«Военнослужащие, находившиеся вчера на посту охраны, — это военные с боевым опытом которых, после ранений перевели на службу в Луцкий ОМТЦК. Все они — местные, героически ушедшие защищать нашу землю с самого начала российского вторжения. Они получили ранения и были переведены на службу в тыл. "От россиян мы могли ждать чего угодно, но от своих...», - говорят они.

Все любители стрелять в военных будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Правоохранительные органы уже ищут вчерашних стрелков. И будьте уверены – найдут.

В личном составе всех ТЦК доказано, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение. Шутки кончились. Хотели по закону? Будет все по закону», – написали в территориальном центре комплектования.

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