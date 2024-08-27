У Луцьку невідомий стріляв у військовослужбовців на посту, є поранений

Нападник стріляв з невстановленої зброї, військові відкрили вогонь у відповідь.

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У Луцьку невідомий обстріляв військових, які несли службу на посту. Один із низ отримав поранення.

Як повідомляє поліція, інцидент стався в ніч на 27 серпня.

За даними, невідомий відкрив вогонь з невстановленої зброї по військовослужбовцях, які несли службу з охорони об’єкту на посту. Військові відкрили вогонь у відповідь.

Один військовослужбовець поранений, його доставили у лікарню. Після перестрілки невідомий втік.

В дію було введено спеціальну поліцейську операцію, пошуки зловмисника тривають.

За фактом посягання на життя військовослужбовця слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України.

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