В Луцке неизвестный стрелял в военнослужащих на посту, есть раненый

Нападающий стрелял из неустановленного оружия, военные открыли ответный огонь.

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В Луцке неизвестный обстрелял военных, несших службу на посту. Один из них получил ранения.

Как сообщает полиция, инцидент произошел в ночь на 27 августа.

По данным, неизвестный открыл огонь из неустановленного оружия по военнослужащим, несшим службу по охране объекта на посту. Военные открыли ответный огонь.

Один военнослужащий ранен, его доставили в больницу. После перестрелки неизвестный скрылся.

В действие была введена специальная полицейская операция, поиски злоумышленника продолжаются.

По факту посягательства на жизнь военнослужащего следователи открыли уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

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