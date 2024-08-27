В Луцке неизвестный стрелял в военнослужащих на посту, есть раненый

В Луцке неизвестный обстрелял военных, несших службу на посту. Один из них получил ранения.
Как сообщает полиция, инцидент произошел в ночь на 27 августа.
По данным, неизвестный открыл огонь из неустановленного оружия по военнослужащим, несшим службу по охране объекта на посту. Военные открыли ответный огонь.
Один военнослужащий ранен, его доставили в больницу. После перестрелки неизвестный скрылся.
В действие была введена специальная полицейская операция, поиски злоумышленника продолжаются.
По факту посягательства на жизнь военнослужащего следователи открыли уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.
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