Судья с 2016 года избегала процедуры присяги судьи, но теперь ее решили уволить

Светлана Чернюк стала судьей, но не захотела осуществлять правосудие и работает госслужащей.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей 22 августа 2024 года решила поставить точку в уникальной ситуации – победитель отбора на должность судьи восемь лет назад получила статус судьи, однако до сих пор так и не приняла присягу судьи.

В марте 2014 года ВККС внесла в Высший совет юстиции рекомендацию о назначении на должность судьи Добровеличковского районного суда Кировоградской области победителя отбора на должность судьи 2012 года Светланы Чернюк.

1 октября 2015 года Высший совет юстиции внес Президенту представление о назначении Светланы Чернюк на должность судьи сроком на 5 лет.

24 сентября 2016 года президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Светланы Чернюк на должность судьи Добровеличковского райсуда Кировоградской области.

Однако дальнейшие вызовы на церемонию присяги судьи Светлана Чернюк проигнорировала.

В последний раз Государственная судебная администрация пыталась пригласить Светлану Чернюк на церемонию принесения присяги, состоявшуюся 5 июля 2024 года. Однако Светлана Чернюк приглашение снова проигнорировала.

Как выяснилось, с 2008 года Светлана Чернюк на разных должностях работает в Секретариате Центральной избирательной комиссии.

Сейчас она занимает должность начальника отдела общего юридического сопровождения деятельности Комиссии юридического управления Секретариата ЦИК.

За демонстративное нежелание осуществлять правосудие и фактическое совмещение должностей судьи и госслужащего, Светлана Чернюк в августе получила негативное заключение от Общественного совета добропорядочности.

А 22 августа коллегия ВККС в рамках процедуры квалификационного оценивания судьи решила прекратить квалификационное оценивание судьи в связи с не приобретением Светланой Чернюк полномочий для осуществления правосудия.

Также коллегия предложила Комиссии в пленарном составе признать должность Светланы Чернюк вакантной.

Отметим, что еще в 2023 году ВККС обратила внимание на сложную кадровую ситуацию в Добровеличковском райсуде, поскольку фактически там осуществляет правосудие только один судья.

Также, по имеющимся данным, остаются, по меньшей мере, еще трое судей, которые в разные годы были назначены на свои должности указами Президента, однако до сих пор по неизвестным причинам не приняли присягу судьи.

Автор: Вячеслав Хрипун

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