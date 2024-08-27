В мире резко возросло количество загрузок приложения Telegram после ареста Павла Дурова

Арест Павла Дурова начинает влиять на популярность и рейтинг приложения Telegram.

После того, как основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова арестовали, в мире выросло количество загрузок этого приложения. Об этом сообщило издание TechCrunch.

Отмечается, что, несмотря на беспокойство относительно контента в Telegram, наблюдается рост количества загрузок приложения. Это позволило ему занять второе место в чарте социальных сетей App Store и увеличить глобальные загрузки на iOS на 4%.

Во Франции, где был задержан Павел Дуров, приложение заняло первое место в категории «Социальные сети» в App Store и стало третьим лучшим приложением в целом.

Напомним, 24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.

После этого президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже не имеет никакого политического мотива.

Позже команда Telegram сделала заявление о задержании Павла Дурова.

Кроме того, Илон Маск призвал освободить Павла Дурова.

Тем временем председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин прокомментировал задержание в Париже основателя Телеграм Павла Дурова и отметил, что пора зарегулировать мессенджер.

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