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В Гоструда объяснили, как предоставить отпуск работнику в возрасте до 18 лет в первый год работы

21:50, 27 августа 2024
Если работник принят на предприятие после утверждения графика отпусков на текущий год, время предоставления отпуска за первый рабочий год устанавливается в дополнении к графику отпусков.
В Гоструда объяснили, как предоставить отпуск работнику в возрасте до 18 лет в первый год работы
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Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда объясняет, как предоставить отпуск работнику младше 18 лет в первый год работы.

Работники, не достигшие 18 лет, пользуются правом на ежегодный основной отпуск продолжительностью 31 календарный день.

Дополнительные льготы по предоставлению отпусков несовершеннолетним работникам предусмотрены ст. 195 КЗоТ Украины. Работникам, не достигшим 18 лет, ежегодные отпуска предоставляются в удобное для них время. В первый год работы отпуск полной продолжительности может быть предоставлен по заявлению работника до наступления шестимесячного срока непрерывной работы на этом предприятии.

В связи с этим при составлении графика предоставления отпусков работодатель в первоочередном порядке учитывает пожелания несовершеннолетних работников. Если такой работник принят на предприятие после утверждения графика отпусков на текущий год, то время предоставления отпуска за первый рабочий год (с учетом пожеланий несовершеннолетнего) устанавливается в дополнении к графику отпусков.

Согласно ч. 5 ст. 80 КЗоТ Украины и ч. 5 ст. 11 Закона об отпусках непредоставление в течение рабочего года несовершеннолетним работникам ежегодного отпуска запрещается.

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