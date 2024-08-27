Лимит в 150 тысяч грн в месяц для переводов физических лиц с карты на карту заработает с 1 октября

Нацбанк сообщил, что с 1 октября 2024 года устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц с карты на карту.

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на пол года устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц с карты на карту (также известные как P2P, C2С).

Лимит действует только на исходные переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

Лимит не применяется к счетам волонтеров, отвечающих критериям, определенным постановлением, и лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения. А также в случае перевода средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке, и переводов юридических лиц.

Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются. По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, не превышающие указанную сумму, следовательно, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность.

«Введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в том числе с использованием счетов «дропов», являющихся распространенным механизмом функционирования теневой экономики», - отметили в НБУ.

Далее для борьбы с использованием рынка платежных услуг в противоправных целях планируется, во-первых, принятие законопроекта 11043, предусматривающего увеличение суммы штрафов к нарушителям платежного законодательства и обеспечивающего условия для оперативного обмена данными с Киберполицией.

Во-вторых, введение правовых норм для привлечения к ответственности организаторов и сознательных участников противоправных схем.

В-третьих, создание соответствующего реестра, который станет источником информации для банков при установлении деловых отношений и обслуживания клиентов, карточки которых были использованы в противоправных схемах.

Будут наработаны правила, по которым информация будет подаваться в реестр и будет использоваться участниками рынка.

В-четвертых, внесение изменений в платежное законодательство, которые расширят регуляторные полномочия НБУ для применения мер влияния и ограничений к игрокам рынка, не обеспечивающим эффективную борьбу с существующими и новыми схемами.

Пятое – усиленные требования к банкам и небанковским учреждениям относительно неукоснительного соблюдения требований законодательства и налаживания эффективной работы собственных автоматизированных систем, а также создания индикаторов, правил и модели выявления нетипичного поведения клиентов. А также повышение эффективности систем управления рисками и систем внутреннего контроля в соответствии с требованиями и рекомендациями НБУ.

Установленные лимиты не повлияют на деятельность волонтеров. Чтобы удостовериться в этом, НБУ провел несколько обсуждений с сообществом волонтеров. По их результатам решение было откалибровано и содержит соответствующую оговорку, что лимиты не будут действовать:

при пополнении счетов физических лиц, занимающихся волонтерской деятельностью и идентифицированных банками/предоставителями платежных услуг в качестве волонтеров;

при переводе средств со счетов физических лиц, занимающихся волонтерской деятельностью и идентифицированных банками / предоставлятелями платежных услуг в качестве волонтеров.

Постановление определяет пять критериев принадлежности к волонтерской деятельности. Для того чтобы предоставлятели платежных услуг идентифицировали физическое лицо, которое планирует заниматься волонтерской деятельностью, как волонтера, оно должно соответствовать по меньшей мере двум критериям из пяти.

Соответствующие изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 27 августа 2024 г. № 102 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18". Они вступают в силу с 28 августа 2024 года. Соответствующие изменения касаются всех поставщиков платежных услуг.

Автор: Наталья Мамченко

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