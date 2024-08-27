Украина должна быть технически готова к вступлению в ЕС и НАТО сразу после победы, — Денис Шмигаль

Вступление Украины в ЕС должно быть обязательным условием справедливого мира.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что вступление Украины в Европейский Союз должно быть обязательным условием справедливого мира.

«У нас есть амбициозная цель – мы хотим быть технически готовыми к вступлению в ЕС и НАТО сразу после нашей победы. У нас есть команда, переговорные планы, поддержка партнеров. Надо сделать все это быстро. Считаем, что вступление в ЕС должно быть обязательным условием справедливого мира. За два с половиной года мы доказали, что можем преодолевать порой непреодолимые барьеры и достигать порой недостижимых целей», - сказал премьер на форуме «Украина 2024. Независимость», передает «Укринформ».

Глава правительства напомнил, что продолжается скрининг законодательства Украины на соответствие европейскому.

По его словам, ключевая цель - в первом полугодии следующего года, когда в Совете ЕС будет председательствовать Польша, открыть все переговорные разделы.

«Хотим двигаться параллельно, сразу по всем направлениям, и делать наши «домашние задания» очень быстро, как мы делали все предыдущие годы», - подчеркнул Денис Шмыгаль.

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