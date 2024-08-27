ВСУ контролируют 100 населенных пунктов в Курской области, — Александр Сырский

В плен на Курском направлении взято около 600 россиян.

Вооруженные силы Украины по состоянию на 27 августа контролируют 1294 квадратных километра территории и 100 населенных пунктов в Курской области рф. Добавим, что неделю назад было 93. Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на форуме «Украина 2024. Независимость».

Также Главнокомандующий заявил о взятии в плен 594 россиян.

Кроме того, он отметил, что страна-агрессор опрокинула 30 тысяч своих военных на Курское направление из Украины и эта цифра продолжает расти.

Сырский подчеркнул, что противник пытается снимать части по другим направлениям, а на Покровском направлении наоборот увеличивает свои усилия.

Это направление остается самым горячим, где сконцентрированы наиболее боеспособные части рф.

Как заявлял Владимир Зеленский, если бы партнеры сняли все ограничения по дальнобойности, то Украина не нуждалась бы в физическом заходе, в частности, на Курщину ради защиты украинских граждан в пограничье и уничтожения российского потенциала агрессии.

По словам Президента, ситуация на Донетчине такова, что дальнейшее промедление партнеров с дальнобойностью де-факто становится едва ли не самой весомой опорой российского наступательного потенциала.

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