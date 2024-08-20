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Українські сили контролюють 93 населені пункти у Курський області – Сирський

17:57, 20 серпня 2024
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що «подальші дії наших військ на цьому напрямку будуть залежати від розвитку оперативної обстановки».
Українські сили контролюють 93 населені пункти у Курський області – Сирський
Джерело фото: Anastasia Vlasova for The Washington Post via Getty Images
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Українські сили на сьогодні контролюють понад 1 260 квадратних кілометрів території та 93 населені пункти у Курській області. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«З метою створення зони безпеки та припинення обстрілів з території російської федерації, а також випередження противника угруповання Сил оборони ведуть наступальну оборону на Курському напрямку. За період ведення наступу на території Курської області ЗСУ просунулись у глибину оборони противника від 28 до 35 км, оволоділи 1263 кв. км території і взяли під контроль 93 населені пункти», - сказав Головнокомандувач.

Сирський зазначив, що «подальші дії наших військ на цьому напрямку будуть залежати від розвитку оперативної обстановки».

Напередодні 19 серпня Президент Володимир Зеленський повідомляв, що наші сили контролюють більш ніж 1 250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти.

Як заявив Володимир Зеленський, якби партнери зняли всі обмеження щодо далекобійності, то Україна не потребувала б фізичного заходу, зокрема, на Курщину заради захисту українських громадян у прикордонні та знищення російського потенціалу агресії.

За словами Президента, ситуація на Донеччині є такою, що подальше зволікання партнерів із далекобійністю де-факто стає чи не найбільш вагомою опорою російського наступального потенціалу.

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