Українські сили контролюють 93 населені пункти у Курський області – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що «подальші дії наших військ на цьому напрямку будуть залежати від розвитку оперативної обстановки».

Джерело фото: Anastasia Vlasova for The Washington Post via Getty Images

