Украинские силы контролируют 93 населенных пункта в Курской области – Сырский

Главнокомандующий ВСУ отметил, что «дальнейшие действия наших войск на этом направлении будут зависеть от развития оперативной обстановки».

Источник фото: Anastasia Vlasova for The Washington Post via Getty Images

