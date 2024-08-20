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Украинские силы контролируют 93 населенных пункта в Курской области – Сырский

17:57, 20 августа 2024
Главнокомандующий ВСУ отметил, что «дальнейшие действия наших войск на этом направлении будут зависеть от развития оперативной обстановки».
Украинские силы контролируют 93 населенных пункта в Курской области – Сырский
Источник фото: Anastasia Vlasova for The Washington Post via Getty Images
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Украинские силы на сегодняшний день контролируют более 1 260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«С целью создания зоны безопасности и прекращения обстрелов с территории российской федерации, а также опережения противника группировки Сил обороны ведут наступательную оборону на Курском направлении. За период ведения наступления на территории Курской области ВСУ продвинулись в глубину обороны противника от 28 до 35 км, овладели 1263 кв. км территории и взяли под контроль 93 населенных пункта», - сказал Главнокомандующий.

Сырский отметил, что «дальнейшие действия наших войск на этом направлении будут зависеть от развития оперативной обстановки».

Накануне 19 августа Президент Владимир Зеленский сообщал, что наши силы контролируют более 1 250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта.

Как заявил Владимир Зеленский, если бы партнеры сняли все ограничения по дальнобойности, то Украина не нуждалась бы в физическом заходе, в частности, на Курщину ради защиты украинских граждан в пограничье и уничтожения российского потенциала агрессии.

По словам Президента, ситуация на Донетчине такова, что дальнейшее промедление партнеров с дальнобойностью де-факто становится едва ли не самой весомой опорой российского наступательного потенциала.

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