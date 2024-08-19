Украинские силы контролируют более 1250 квадратных километров территории рф

Под контролем наших воинов 92 населенных пункта россии.

Источник фото: president.gov.ua

Украинские воины продолжают защитную операцию в определенных районах Курской области. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины «Военная дипломатия: устойчивость, оружие, победа».

По его словам, на сегодняшний день наши силы контролируют более 1 250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта.

«Продолжается укрепление наших позиций, стабилизация определенных районов и пополнение обменного фонда для Украины. В целом эта операция стала крупнейшей нашей инвестицией в процесс освобождения украинцев и украинок из российского плена – мы уже получили наибольшее количество российских пленных за одну операцию, и это весомый результат, и это одна из наших целей, и наши действия продолжаются», - заявил Президент.

По словам Главы государства, сейчас российское приграничье напротив Сумщины в значительной степени очищено от присутствия российской армии.

«Еще несколько месяцев назад многие в мире, если бы услышали, что мы планируем именно такую ​​операцию, сказали бы, что это нереально и что это – пересечение якобы самой красной из всех красных линий, которые есть в россии. Именно поэтому, собственно, никто и не слышал о нашей подготовке. И теперь реальный успех наших воинов говорит сам за себя – наши активные защитные действия по ту сторону границы и неспособность путина уберечь его территорию от наших защитных действий очень красноречивы. Наша активная, превентивная защита является наиболее эффективным противодействием российскому террору и обеспечением реального усложнения ситуации для государства-агрессора. А во-вторых, мы сейчас имеем чрезвычайно важное идеологическое изменение, а именно: вся наивная, иллюзорная концепция так называемых красных линий по отношению к россии, царившая в оценках войны некоторыми партнерами, рассыпалась в эти дни где-то под Судьей», - подчеркнул Президент.

Как заявил Владимир Зеленский, если бы партнеры сняли все ограничения по дальнобойности, то Украина не нуждалась бы в физическом заходе, в частности, на Курщину ради защиты украинских граждан в пограничье и уничтожения российского потенциала агрессии.

По словам Президента, ситуация на Донетчине такова, что дальнейшее промедление партнеров с дальнобойностью де-факто становится едва ли не самой весомой опорой российского наступательного потенциала.

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