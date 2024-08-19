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Українські сили контролюють більш ніж 1250 квадратних кілометрів території рф

20:43, 19 серпня 2024
Під контролем наших воїнів 92 населених пункти росії.
Українські сили контролюють більш ніж 1250 квадратних кілометрів території рф
Джерело фото: president.gov.ua
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Українські воїни продовжують захисну операцію у визначених районах Курської області. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України «Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога».

За його словами, на сьогодні наші сили контролюють більш ніж 1 250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти.

«Триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду для України. Загалом ця операція стала найбільшою нашою інвестицією у процес звільнення українців і українок із російського полону – ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію, і це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії тривають», - заявив Президент.

За словами Глави держави, зараз російське прикордоння навпроти Сумщини значною мірою очищене від присутності російської армії.

«Ще кілька місяців тому багато хто у світі, якби почув, що ми плануємо саме таку операцію, сказав би, що це нереально і що це – перетин нібито найбільш червоної з усіх червоних ліній, які є в росії. Саме тому, власне, ніхто й не чув про таку нашу підготовку. І тепер реальний успіх наших воїнів говорить сам за себе – наші активні захисні дії по той бік кордону та нездатність путіна вберегти його територію від таких наших захисних дій дуже красномовні. Наш активний, превентивний захист є найбільш ефективною протидією російському терору та забезпеченням реального ускладнення ситуації для держави-агресора. А по-друге, ми зараз маємо надзвичайно важливу ідеологічну зміну, а саме: уся наївна, ілюзорна концепція так званих червоних ліній щодо росії, яка панувала в оцінках війни деякими партнерами, розсипалася цими днями десь під Суджею», - підкреслив Президент.

Як заявив Володимир Зеленський, якби партнери зняли всі обмеження щодо далекобійності, то Україна не потребувала б фізичного заходу, зокрема, на Курщину заради захисту українських громадян у прикордонні та знищення російського потенціалу агресії.

За словами Президента, ситуація на Донеччині є такою, що подальше зволікання партнерів із далекобійністю де-факто стає чи не найбільш вагомою опорою російського наступального потенціалу.

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