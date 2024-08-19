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Зеленський: Україну відділяє від зупинки просування армії рф на фронті тільки одне рішення партнерів – щодо далекобійності

20:30, 19 серпня 2024
За словами Президента, ситуація на Донеччині є такою, що подальше зволікання партнерів із далекобійністю де-факто стає чи не найбільш вагомою опорою російського наступального потенціалу.
Зеленський: Україну відділяє від зупинки просування армії рф на фронті тільки одне рішення партнерів – щодо далекобійності
Джерело фото: president.gov.ua
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Якби партнери зняли всі обмеження щодо далекобійності, то Україна не потребувала б фізичного заходу, зокрема, на Курщину заради захисту українських громадян у прикордонні та знищення російського потенціалу агресії.

Про це заявив у Дніпрі під час виступу на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України «Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога» Президент Володимир Зеленський.

Як пишуть в ОП, Глава держави наголосив, що російські військові бази та аеродроми, логістика й інші військові об’єкти – цілком справедливі цілі для наших Сил оборони.

«Ви повинні відчувати і тут, і в столицях вашої роботи, що Україну відділяє від зупинки просування російської армії на фронті тільки одне рішення, якого ми очікуємо від партнерів. І це рішення щодо далекобійності», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що це стосується роботи передусім українських дипломатів, послів та інших представників України у США, Великій Британії, Франції, Німеччині, а також у країнах, які здатні самі або шляхом впливу на партнерів розв’язати питання щодо далекобійності.

«Я наголошую: формат реагування путіна на операцію в Курській області доводить, що немає жодної раціональної причини не давати нам бути справді міцними, справді далекобійними. А ситуація на Донеччині є такою, що подальше зволікання партнерів із далекобійністю де-факто стає чи не найбільш вагомою опорою російського наступального потенціалу», – зауважив Глава держави.

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