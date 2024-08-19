На території військової частини Києві виявили незаконну реєстрацію храму – Міноборони

У Міноборони зазначають, що власником незаконно зареєстрованого об'єкта виступила релігійна організація, пов'язана з православною церквою Московського патріархату.

У Міністерстві оборони України повідомили, що під час проведення внутрішнього аудиту на території військової частини в місті Києві було виявлено факт незаконної реєстрації права приватної власності на храм.

«Власником незаконно зареєстрованого об'єкта виступила релігійна організація, пов'язана з православною церквою Московського патріархату.

Ці незаконні дії могли призвести до витоку інформації щодо переміщення військових підрозділів та техніки та створювали можливість доступу до території військової частини сторонніх цивільних осіб», - пишуть у Міноборони.

Повідомляється, що Міноборони у взаємодії з Мін'юстом усунули порушення законності у сфері державної реєстрації.

Наразі зазначений храм передали Службі військового капеланства Збройних Сил України, де він буде використовуватися для задоволення духовних та релігійних потреб військовослужбовців і членів їхніх сімей.

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