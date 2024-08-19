На территории воинской части в Киеве обнаружили незаконную регистрацию храма – Минобороны

В Минобороны отмечают, что владельцем незаконно зарегистрированного объекта выступила религиозная организация, связанная с православной церковью Московского патриархата.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что во время проведения внутреннего аудита на территории воинской части в городе Киеве был выявлен факт незаконной регистрации права частной собственности на храм.

«Собственником незаконно зарегистрированного объекта выступила религиозная организация, связанная с православной церковью Московского патриархата.

Эти незаконные действия могли привести к утечке информации о перемещении военных подразделений и техники и создавали возможность доступа к территории воинской части посторонних гражданских лиц», - пишут в Минобороны.

Сообщается, что Минобороны во взаимодействии с Минюстом устранили нарушение законности в сфере государственной регистрации.

Указанный храм передали Службе военного капелланства Вооруженных Сил Украины, где он будет использоваться для удовлетворения духовных и религиозных потребностей военнослужащих и членов их семей.

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