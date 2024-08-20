Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин уточнил, кого обеспечат противогазами на случай применения ядерного оружия против Украины

09:00, 20 августа 2024
В частности, правительство определило порядок обеспечения неработающего населения средствами защиты на случай применения ядерного оружия против Украины.
Кабмин уточнил, кого обеспечат противогазами на случай применения ядерного оружия против Украины
Иллюстрационное изображение: ГСЧС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин постановлением от 16 августа 2024 г. №936 установил, что в случае применения ядерного и других видов оружия массового поражения против Украины в условиях военного состояния население заблаговременно обеспечивается средствами индивидуальной защиты органов дыхания от боевых отравляющих веществ:

  • для неработающего населения - областными, Киевской городской госадминистрациями путем накопления в составе региональных материальных резервов для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, создаваемых в соответствии с требованиями законодательства, и органами местного самоуправления - в составе местных материальных резервов
  • для работников субъектов хозяйствования, принадлежащих к категории гражданской защиты, - субъектами хозяйствования за счет собственных средств
  • для работников субъектов хозяйствования, которые назначаются в состав территориальных формирований и территориальных специализированных служб гражданской защиты и не входят в состав объектовых формирований и объектовых специализированных служб гражданской защиты — областными, КГГА, районными госадминистрациями, органами местного самоуправления за счет средств местных бюджетов
  • для работников субъектов хозяйствования, которые назначаются в состав объектовых формирований и объектовых специализированных служб гражданской защиты, - субъектами хозяйствования за счет собственных средств
  • для работников центральных органов исполнительной власти, областных, городских, районных госадминистраций, других государственных органов - центральными органами исполнительной власти, областными, Киевской городской, районными госадминистрациями, другими государственными органами за счет средств государственного бюджета
  • для работников органов местного самоуправления – органами местного самоуправления за счет средств местных бюджетов.

В целях преждевременной организации выдачи населению средств радиационной и химической защиты центральные органы исполнительной власти, областные, Киевская городская, районные госадминистрации, другие государственные органы, а также субъекты хозяйствования разрабатывают планы выдачи средств радиационной и химической защиты, образуют и обеспечивают работу пунктов выдачи, формируют команды (группы) выдачи. Выдача населению средств радиационной и химической защиты осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ГСЧС.

Выдача населению средств радиационной и химической защиты осуществляется бесплатно. Выданные средства возврату не подлежат.

Неработающее население из числа лиц с инвалидностью I и II групп, лиц, получающих пенсию по возрасту или на льготных условиях, детей до 16 лет обеспечиваются средствами индивидуальной защиты органов дыхания (фильтровальный противогаз для защиты от ядовитых веществ). Ответственные субъекты должны соблюдать норму один противогаз на человека и дополнительно 2 процента общего количества неработающего населения.

Ниже приводим постановление.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Опора на собственные силы и реформа Секретариата: что ждать от Андрея Пасечника на должности главы ВККС

Новый председатель Высшей квалификационной комиссии судей планирует сделать ВККС финансово независимой, договориться с ОСД и уменьшить влияние иностранных партнеров на Комиссию.

Кабмин уточнил, кого обеспечат противогазами на случай применения ядерного оружия против Украины

В частности, правительство определило порядок обеспечения неработающего населения средствами защиты на случай применения ядерного оружия против Украины.

Неприбытие потерпевшего в подготовительное судебное заседание не будет препятствовать утверждению соглашения о признании виновности

Верховная Рада готовится принять законопроект, согласно которому неприбытие в подготовительное судебное заседание потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, надлежащим образом уведомленных, не будет препятствовать решению вопросов, связанных с подготовкой к судебному разбирательству.

В Реестре военнообязанных «Оберег» автоматически появятся данные о тех, кто никогда не посещал ТЦК

А также постановка на военный учет мужчин до 25 лет будет проходить автоматически без прохождения ВЛК – это нужно для ускорения формирования базы данных обо всех мужчинах, которых могут призвать.

Кабмин предлагает ввести новый вид санкций в виде запрета на доступ к веб-сайтам

Вводится новый вид секторальных санкций – запрет на доступ к веб-сайтам.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва