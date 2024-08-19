Китай ограничивает доступ к ключевому источнику данных о внутренних инвестициях

Пекин ограничивает торговые данные, поскольку иностранные инвесторы выходят из китайских акций.

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Власти Китая ограничили доступ к ключевому источнику данных о внутренних инвестициях, поскольку мировые фонды продолжают выводить деньги с фондового рынка страны, что грозит сделать 2024 год первым годом оттока акций. Об этом сообщает Financial Times.

С понедельника ежедневные данные, показывающие чистые инвестиционные потоки от иностранных фондов в акции в материковом Китае, перестали быть доступными. В то же время, информация об иностранных фондовых активах будет доступна ежеквартально.

Согласно данным Гонконгской фондовой биржи, с начала июня международные инвесторы вывели из акций материкового Китая более 12 млрд долларов, что, по мнению многих аналитиков, изменило предыдущие притоки, которые были обусловлены оффшорными подразделениями государственных учреждений, и привело к тому, что чистые потоки с начала года стали отрицательными.

С момента запуска в 2014 году системы Stock Connect, позволяющей иностранным инвесторам получить доступ к фондовому рынку Китая, не было ни одного полного года чистого оттока капитала.

Сообщается, что последние ограничения на инвестиционные данные появились в то время, когда Пекин борется за укрепление доверия на рынке на фоне озабоченности по поводу замедления экономики Китая и влияния медленного кризиса в секторе недвижимости страны. В мае китайские регуляторы уже прекратили доступ к торговым данным об операциях иностранных инвесторов в режиме реального времени.

В прошлом китайские власти уже ограничивали доступ к данным, которые могли быть интерпретированы негативно.

Отмечается, что в прошлом году регуляторы запретили некоторым фондовым компаниям показывать расчетную чистую стоимость паевых инвестиционных фондов. В прошлом году Пекин также перестал публиковать данные о безработице среди молодежи, поскольку этот показатель достиг рекордно высокого уровня.

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