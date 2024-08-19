Китай обмежує доступ до ключового джерела даних про внутрішні інвестиції

Пекін обмежує торгові дані, оскільки іноземні інвестори виходять з китайських акцій.

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Влада Китаю обмежила доступ до ключового джерела даних про внутрішні інвестиції, оскільки світові фонди продовжують виводити гроші з фондового ринку країни, що загрожує зробити 2024 рік першим роком відтоку акцій. Про це повідомляє Financial Times.

З понеділка щоденні дані, що показують чисті інвестиційні потоки від іноземних фондів в акції в материковому Китаї – перестали бути доступними. Натомість інформація про іноземні фондові активи буде доступна щоквартально.

Згідно з даними Гонконзької фондової біржі, з початку червня міжнародні інвестори вивели з акцій материкового Китаю понад 12 млрд доларів, що, на думку багатьох аналітиків, змінило попередні притоки, які були зумовлені офшорними підрозділами державних установ, і призвело до того, що чисті потоки з початку року стали від'ємними.

З моменту запуску в 2014 році системи Stock Connect, яка дозволяє іноземним інвесторам отримати доступ до фондового ринку Китаю, не було жодного повного року чистого відтоку капіталу.

Повідомляється, що останні обмеження на інвестиційні дані з'явилися в той час, коли Пекін бореться за зміцнення довіри на ринку на тлі занепокоєння з приводу уповільнення економіки Китаю і впливу повільної кризи в секторі нерухомості країни. У травні китайські регулятори вже припинили доступ до торгових даних про операції іноземних інвесторів в режимі реального часу.

У минулому китайська влада вже обмежувала доступ до даних, які могли бути інтерпретовані негативно.

Зазначається, що минулого року регулятори заборонили деяким фондовим компаніям показувати розрахункову чисту вартість пайових інвестиційних фондів. Минулого року Пекін також припинив публікувати дані про безробіття серед молоді, оскільки цей показник сягнув рекордно високого рівня.

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