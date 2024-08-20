Неприбытие потерпевшего в подготовительное судебное заседание не будет препятствовать утверждению соглашения о признании виновности

Верховная Рада готовится принять законопроект, согласно которому неприбытие в подготовительное судебное заседание потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, надлежащим образом уведомленных, не будет препятствовать решению вопросов, связанных с подготовкой к судебному разбирательству.

В статье 314 УПК, регулирующей вопросы подготовительного судебного заседания, предлагается установить, что неприбытие в подготовительное судебное заседание потерпевшего, его представителя и законного представителя, гражданского истца, его представителя и законного представителя, гражданского ответчика и его представителя, представителя юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, которые должным образом уведомлены о дате, времени и месте заседания, не препятствует решению вопросов, связанных с подготовкой к судебному разбирательству, кроме случаев, когда суд признает их участие необходимым для принятия решения.

При этом участники судебного производства, не участвовавшие в подготовительном судебном заседании, имеют право заявить ходатайство о совершении судебного вызова определенных лиц в суд для допроса; истребование определенных вещей или документов; осуществление судебного разбирательства в закрытом судебном заседании, которое должно быть рассмотрено судом до начала судебного разбирательства.

Соответствующий законопроект 11387 внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы по обеспечению уважения к суду и оперативности рассмотрения уголовного производства судом рекомендовал парламенту принять за основу Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Согласно ч. 2 ст. 314 УПК в действующей редакции подготовительное судебное заседание проходит с участием обвиняемого (кроме случаев, когда осуществлялось специальное досудебное расследование), прокурора, защитника, потерпевшего, его представителя и законного представителя, гражданского истца, его представителя и законного представителя, гражданского ответчика и его представителя, представителя юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, согласно правилам, предусмотренным настоящим Кодексом для судебного разбирательства. После выполнения требований, предусмотренных ст. ст. 342-345 УПК, председательствующий выясняет у участников судебного производства их мнение о возможности назначения судебного разбирательства.

В законопроекте предлагается дополнить ч. 2 ст. 314 УПК предписанием о том, что неприбытие в подготовительное судебное заседание соответствующих участников не препятствует решению вопросов, связанных с подготовкой к судебному разбирательству, кроме случаев, когда суд признает необходимым их участие для принятия решения, предусмотренного в ч. 3 ст. 314 УПК.

Вместе с тем, как отмечает ГНЭУ ВР, более удачной кажется формулировка «кроме случаев, установленных законодательством». Ведь формулировка «когда суд признает необходимым… участие» предусматривает осуществление судом определенных действий, применение судебного усмотрения и априори может вызвать сомнения в таком решении.

«Так, одним из решений, которые может принимать суд в соответствии с ч. 3 ст. 314, есть решение об утверждении соглашения о признании виновности, сторонами которого являются прокурор и обвиняемый (ч. ч. 2, 4 ст. 469 УПК). Следовательно, в случае принятия законопроекта неприбытие потерпевшего в подготовительное судебное заседание при условии надлежащего уведомления не будет препятствовать решению вопроса об утверждении такого соглашения. Однако, например, не допускается заключение соглашения о признании виновности в уголовном производстве в отношении уполномоченного лица юридического лица, совершившего уголовное правонарушение, в связи с которым осуществляется производство в отношении юридического лица, а также в уголовном производстве в отношении уголовных правонарушений, в результате которых вред причинен государственным или общественным интересам или правам отдельных лиц, пока все потерпевшие не дадут письменное согласие прокурору на заключение соглашения, даже если потерпевшие принимают участие в уголовном производстве (кроме случаев предоставления всеми потерпевшими письменного согласия прокурору на заключение ими соглашения) (абз. 5 ч. 4 ст. 469 УПК). И это важно, учитывая, что содержание соглашения о признании виновности отнюдь не защищает интересы потерпевших, в частности о возмещении ущерба, причиненного уголовным правонарушением», - отметили эксперты ГНЭУ ВР.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что этим проектом предлагается за неуважение в суд штрафовать до 6800 грн, за неявку по вызову суда – до 12 тысяч грн. Также в УПК будут введены новые правила рассмотрения отводов судьям.

Автор: Наталя Мамченко

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