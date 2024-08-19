Практика судов
  1. В Украине

Зеленский: Украину отделяет от остановки продвижения армии рф на фронте только одно решение партнеров – относительно дальнобойности

20:30, 19 августа 2024
По словам Президента, ситуация на Донетчине такова, что дальнейшее промедление партнеров с дальнобойностью де-факто становится едва ли не самой весомой опорой российского наступательного потенциала.
Зеленский: Украину отделяет от остановки продвижения армии рф на фронте только одно решение партнеров – относительно дальнобойности
Источник фото: president.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если бы партнеры сняли все ограничения по дальнобойности, то Украина не нуждалась бы в физическом заходе, в частности, на Курщину ради защиты украинских граждан в пограничье и уничтожения российского потенциала агрессии.

Об этом заявил в Днепре во время выступления на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины «Военная дипломатия: устойчивость, оружие, победа» Президент Владимир Зеленский.

Как пишут в ОП, Глава государства подчеркнул, что российские военные базы и аэродромы, логистика и другие военные объекты – вполне справедливые цели для наших Сил обороны.

«Вы должны чувствовать и здесь, и в столицах вашей работы, что Украину отделяет от остановки продвижения российской армии на фронте только одно решение, которое мы ожидаем от партнеров. И это решение относительно дальнобойности», – сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что это касается работы, прежде всего, украинских дипломатов, послов и других представителей Украины в США, Великобритании, Франции, Германии, а также в странах, которые способны сами или путем влияния на партнеров решить вопрос о дальнобойности.

«Я подчеркиваю: формат реагирования путина на операцию в Курской области доказывает, что нет никакой рациональной причины не давать нам быть действительно крепкими, действительно дальнобойными. А ситуация на Донетчине является таковов, что дальнейшее промедление партнеров с дальнобойностью де-факто становится едва ли не наиболее весомой опорой российского наступательного потенциала», – отметил Глава государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Адвокатов допускают даже в места лишения свободы, а в Волынский ТЦК – нет – Омбудсмен Дмитрий Лубинец

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на призыв ТЦК к адвокатам, чтобы те не вмешивались в процессы мобилизации.

Кабмин определил порядок получения паспортов за рубежом мужчинами, по которым отсутствуют данные в Реестре «Оберег»

Принять документы у мужчины 18-25 лет паспортный сервис за границей может и в том случае, если записи в Реестре «Оберег» нет, а вот выдать паспорт – нет.

Лица с инвалидностью и мужчины с определенными заболеваниями пройдут ВЛК без проведения медицинского осмотра

ВЛК будет принимать постановление на основе документов и данных, имеющихся в электронной системе здравоохранения.

Персональные данные мужчин будут вносить в Реестр «Оберег» с 16 лет – Кабмин опубликовал порядок

Внесение сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и взятие на военный учет граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 лет, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, до 25 лет, в том числе тех, которые находятся за пределами Украины , осуществляется путем электронного информационного взаимодействия Демографического реестра, системы ДМС и Реестра «Оберег».

Кабмин опубликовал изменения в порядок предоставления отсрочки смотрителям и попечителям

Военнообязанные, занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком или своим отцом или матерью, не указывают в заявлении о предоставлении отсрочки информацию о других трудоспособных членах семьи, которые обязаны и могут осуществлять постоянный уход.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва