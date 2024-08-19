Зеленский: Украину отделяет от остановки продвижения армии рф на фронте только одно решение партнеров – относительно дальнобойности

По словам Президента, ситуация на Донетчине такова, что дальнейшее промедление партнеров с дальнобойностью де-факто становится едва ли не самой весомой опорой российского наступательного потенциала.

Источник фото: president.gov.ua

Если бы партнеры сняли все ограничения по дальнобойности, то Украина не нуждалась бы в физическом заходе, в частности, на Курщину ради защиты украинских граждан в пограничье и уничтожения российского потенциала агрессии.

Об этом заявил в Днепре во время выступления на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины «Военная дипломатия: устойчивость, оружие, победа» Президент Владимир Зеленский.

Как пишут в ОП, Глава государства подчеркнул, что российские военные базы и аэродромы, логистика и другие военные объекты – вполне справедливые цели для наших Сил обороны.

«Вы должны чувствовать и здесь, и в столицах вашей работы, что Украину отделяет от остановки продвижения российской армии на фронте только одно решение, которое мы ожидаем от партнеров. И это решение относительно дальнобойности», – сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что это касается работы, прежде всего, украинских дипломатов, послов и других представителей Украины в США, Великобритании, Франции, Германии, а также в странах, которые способны сами или путем влияния на партнеров решить вопрос о дальнобойности.

«Я подчеркиваю: формат реагирования путина на операцию в Курской области доказывает, что нет никакой рациональной причины не давать нам быть действительно крепкими, действительно дальнобойными. А ситуация на Донетчине является таковов, что дальнейшее промедление партнеров с дальнобойностью де-факто становится едва ли не наиболее весомой опорой российского наступательного потенциала», – отметил Глава государства.

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