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На Вінниччині держреєстраторку підозрюють у неправомірній реєстрації, що завдало шкоди на суму 3,3 млн грн

22:30, 2 серпня 2025
Під час реєстрації вона не перевірила достовірність угоди, і згодом виявилося, що компанія-продавець нерухомості — фіктивна.
На Вінниччині держреєстраторку підозрюють у неправомірній реєстрації, що завдало шкоди на суму 3,3 млн грн
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На Вінниччині державну реєстраторку однієї з селищних рад підозрюють у неправомірній реєстрації права власності за приватною особою нежитлового приміщення площею 687 м2 у м. Вінниці. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрювана, що працювала в одній з селищних рад Могилів-Подільського району у 2020 році неправомірно здійснила державну реєстрацію права власності за приватною особою нежитлового приміщення площею 687 м2 у Вінниці.

Під час процедури реєстраторка не перевірила правильність правочину купівлі-продажу реєстрованого об’єкта, який надав громадянин. З’ясувалося, що фірми, яка нібито продала йому нерухомість, не існує.

Також підозрювана не поцікавилася у Вінницької міської ради про статус майна, яке знаходиться на її території.

Внаслідок таких неправомірних дій завдано шкоди співвласникам житлово-будівельного кооперативу на суму 3,3 млн грн. 

За такий злочин передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої. 

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